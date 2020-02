Égalité professionnelle femmes-hommes : encore des progrès à faire en Occitanie

L’égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat, a des effets directs sur les entreprises. La Direccte Occitanie [1] a fait le point la semaine dernière sur les actions menées en faveur de l’égalité professionnelle dans la région : en 2019, 552 interventions ont été conduites sur ce thème, donnant lieu à cinquante mises en demeures d’entreprises, dont neuf concernant la non publication de l’index de l’égalité salariale.

L’index, assez bien adopté par les entreprises d’Occitanie

Cet outil, obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés, vise à objectiver les disparités entre les sexes au sein de l’entreprise. Il se base sur plusieurs critères, notamment la rémunération (voir encadré), et doit être publié sur internet. « Fin janvier 2020 en Occitanie, toutes les entreprises de 1000 salariés et plus (cinquante-cinq au total) avaient publié leur index », indique Christophe Lerouge, directeur régional de la Direccte. En revanche, le chiffre descend à 78 % des 314 entreprises comptant entre 250 et 1000 salariés.

Parmi les entreprises qui ont publié leur index, on compte 16 % de mauvaises élèves dans les plus de 1000 salariés, et 13 % dans la fourchette 250 à 1000 salariés : ce sont les entreprises dont l’index est en dessous de 75 sur 100 et qui doivent donc prendre des mesures correctives. « Elles ont trois ans pour redresser la barre », précise Sylvie Martinou, référente régionale Égalité professionnelle à la Direccte. Selon elle « l’égalité femmes-hommes est une thématique sur laquelle il faut encore sensibiliser les entreprises. C’est une préoccupation qui passe souvent au second plan, ce n’est pas la priorité ».

Au sein d’Airbus par exemple, l’index atteint 89 sur 100 chez Airbus Opérations ou Airbus Helicopters, mais seulement 64 chez sa filiale Stelia Aerospace. « Quelques petites filiales ont un index plus faible, mais nous avons pris des actions immédiates pour les ramener dès 2019 à un niveau similaire aux autres », indique l’avionneur. Chez Pierre Fabre, autre gros employeur régional, l’index est de 90 sur 100.

Les entreprises de plus de 50 salariés concernées

Dès le 1er mars prochain, les entreprises plus de 50 salariées seront aussi concernées par la publication de l’index. Pour Michel Ducrot, responsable du pôle Politique du travail Occitanie à la Direccte, « l’objectif de 2020 pour nos agents est d’intensifier le travail de sensibilisation, avec un objectif de 1200 interventions. Il faut sortir de certains déterminismes, notamment en termes de recrutement. La problématique du retour de congé maternité est également un vrai sujet : la maternité ne doit pas causer de préjudice à la femme qui pose son congé mat’ ».

Pour Laurence Poulizac, directrice adjointe du CEA à Gramat, dans le Lot, et ambassadrice Égalité professionnelle en Occitanie, il ne s’agit pas que des femmes : « Nous devons expliquer tout l’intérêt à aller vers l’égalité pour les personnes et les entreprises. C’est un gage de compétitivité et d’attractivité. Il ne faut pas non plus marginaliser les hommes sur cette question : certains souhaitent travailler à temps partiel pour être un peu plus à la maison".

À noter que les entreprises de moins de cinquante salariés ne sont pas, pour le moment, concernées par l’index de l’égalité salariale.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Christophe Lerouge, directeur de la Direccte Occitanie, et Laurence Poulizac, directrice adjointe du CEA à Gramat, dans le Lot, et ambassadrice Égalité professionnelle en Occitanie. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco