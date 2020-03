Santé au travail : 219 accidents graves en Occitanie en 2019

Il n’y a malheureusement pas d’évolution notable du nombre d’accidents du travail en Occitanie en 2019 par rapport à 2018, regrette Christophe Lerouge. Le directeur régional de la Direccte [1] a donné la semaine dernière les principaux chiffres concernant l’année 2019 en matière d’inspection du travail. Parmi les faits marquants, on note 219 accidents graves du travail, dont 39 mortels. La Haute-Garonne à elle-seule représente 6 accidents mortels. « C’est trop », assure-t-il.

L’une des principales causes d’accidents sont les chutes de hauteur « qui concernent le BTP et l’agriculture, mais aussi l’industrie et la grande distribution », ce qui a mené les agents de l’inspection du travail à multiplier les interventions de prévention, sur les chantiers notamment. 686 interventions ont eu lieu en Haute-Garonne sur le thème des chutes de hauteur et 4294 sur toute l’Occitanie. Les accidents de la route et les accidents liés aux engins (écrasement par des machines ou des charges) sont également fréquents. À noter que qu’en 2019, « face à des situations de danger grave et imminent risquant d’entraîner un accident », l’inspection du travail a prononcé 510 arrêts de chantiers ou d‘activités en Occitanie.

Protection des jeunes travailleurs

Parmi les prérogatives de La Direccte figure aussi la protection des jeunes travailleurs, point sur lequel Jean Marc Royer, responsable adjoint de l’unité départementale de la Haute-Garonne, souhaite insister : « Nous intervenons lorsque des apprentis sont soumis à des conditions de travail qui peuvent porter atteinte à leur intégrité physique ou morale ». Ainsi, en 2019, trois dossiers ont été traités, concernant trois apprentis mineurs, « dont un dossier pour des faits de harcèlement sexuel » avec la possibilité pour l’inspecteur du travail de proposer de suspendre, et même de rompre le contrat d’apprentissage pour protéger la santé de l’apprentie. Des faits qui ont fait l’objet d’un signalement au parquet.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Christophe Lerouge, directeur régional de la Direccte Occitanie. Crédits : Hélène Ressayres -ToulÉco.