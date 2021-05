Élections régionales. Antoine Maurice, l’écologie comme moteur de la politique

Né à Toulouse, Antoine Maurice, qui aura 40 ans le 2 juin prochain, a grandi dans le département voisin du Gers, à L’Isle-Jourdain. Jusqu’à ses 18 ans, c’est dans un environnement rural, auprès d’un père professeur d’économie-gestion, d’une mère assistante administrative et comptable et d’un grand-père agriculteur, qu’il pousse et s’engage précocement à l’antenne locale des Verts.

À l’occasion de ses études de droit en 1999, il revient dans la métropole toulousaine. Titulaire d’une maîtrise en droit social et d’un DESS en gestion du personnel, il travaille durant deux ans au service juridique de mutuelles. Élu sur la liste de Pierre Cohen en 2008, il découvre la tambouille politique. Après la défaite de 2014, Antoine Maurice, qui se déplace toujours à vélo, devient directeur d’une association spécialisée dans le compostage de proximité à Toulouse et siège alors comme conseiller municipal et métropolitain. Constatant la difficulté « d’être salarié en faisant de la politique », il a réfléchi à son avenir professionnel durant le premier confinement et a décidé de se reconvertir en suivant une formation de coaching professionnel jusqu’à fin 2021.

Engagement précoce aux côtés des Verts

Sa curiosité de la chose politique est venue très tôt. « À 12 ans, alors que les copains de mon âge regardaient le Club Dorothée, moi je regardais à la télé les séances de questions au gouvernement », rigole-t-il. « Personne dans ma famille n’était engagé dans quelque chose mais moi je me suis intéressé jeune à la politique et j’ai adhéré aux Verts à 18 ans car, dès 1995, j’ai suivi la campagne de Dominique Voynet. Elle était jeune, c’était une femme, elle détonnait, son discours et son projet politique de société écolo m’ont beaucoup parlé. J’avais identifié mes valeurs de gauche mais la vision écolo m’a touché aussi pour d’autres raisons. »

Une de ses institutrices en CM1-CM2, lors de sa scolarité à L’Isle-Jourdain, aujourd’hui conseillère municipale, l’a par exemple sensibilisé aux enjeux environnementaux. Mais c’est surtout à la la suite du décès d’une tante agricultrice d’un cancer, à 42 ans, que son engagement pour la défense de l’environnement et de la santé a éclos. « Pour tous ces combats, j’ai trouvé un sens dans l’écologie, même si ma vision a évolué avec le temps », confie Antoine Maurice.

Pour Fadma Adda, conseillère EELV de L’Isle-Jourdain qui le connaît depuis son adhésion au parti local à 18 ans, « c’est un homme de conviction, déterminé, qui n’a pas oublié ses racines gersoises. Il a accompagné fortement à l’époque la structuration des Verts en local, avec patience pour construire ce petit groupe. Il se distingue par ses qualités d’empathie, d’écoute et sa pertinence. Il a l’écologie dans son ADN et a l’expérience pour être président de Région. »

Une économie « avec le projet écolo comme matrice »

Après avoir rejoint le mouvement Archipel citoyen à ses débuts en 2017, il a été choisi parmi 3000 candidats pour être sa tête de liste aux élections municipales de la Ville rose en décembre 2020. Après cet échec à gagner le Capitole, le candidat écologiste aux régionales veut fédérer autour de son programme, « avec un projet écologiste qui sera la matrice de toute la politique publique ». Ses propositions économiques s’articulent autour de trois leviers pour réussir l’après-crise et impulser une dynamique économique résiliente : faire face aux changements climatiques, valoriser notre région sans pour autant la surexploiter et prévenir la catastrophe industrielle qui vient, notamment dans l’aéronautique.

Dans le domaine de l’agriculture, Le candidat écolo veut ainsi développer les coopératives, renforcer le soutien à la sélection de cépages adaptés au changement climatique, diversifier les cultures régionales et soutenir les pratiques agro-environnementales comme l’expérimentation des engrais verts et le paillage. Pour le secteur aéronautique, il veut accompagner sa mutation vers la transition écologique et convertir les compétences des salariés vers des secteurs plus porteurs, en s’appuyant notamment sur le Contrat Plan État-Région (CPER). Quant au secteur du tourisme, pourvoyeur de nombreux emplois dans la région, Antoine Maurice plaide pour un tourisme équitable, plutôt que le tourisme de masse, en réorientant par exemple les subventions vers les projets locaux, de territoire à taille humaine.

Julie Rimbert

Crédit Photos : Rémy Gabalda-ToulÉco.