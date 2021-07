Emmanuel Kasperski, Recycl’Occ Textile : « Il était nécessaire de consolider le secteur »

Emmanuel Kasperski [1], en quoi la création de Recycl’Occ Textile était impérieuse ?

Il y a une conjonction de plusieurs facteurs qui ont particulièrement fragilisé la filière et ses acteurs. En France, le marché du textile génère 9,5 kilos de textile par an et par habitant. Nous en collectons 3,5 kilos par an et par habitant grâce aux réseaux de conteneurs que tout le monde connaît bien. Le problème, c’est que nous ne savons pas quoi faire des textiles non-réutilisables. Seulement 60% des textiles collectés sont réemployables. Au cours des dix-quinze dernières années, on a vu en effet progresser de manière extrêmement importante les textiles d’origine asiatique et du Moyen-Orient d’une qualité très basse et qui ne peuvent pas être réemployés. Par ailleurs, le marché qui fonctionnait sur la vente à l’export des textiles recyclés s’est effondré. Il y aussi un développement, depuis cinq ans, de la commercialisation des textiles via des plateformes en ligne telles que Le Bon Coin ou Vinted, qui ont généré un effet de monétisation là où il y avait du don. Les belles pièces sont détournées des conteneurs. La qualité du textile récupéré diminue. Ce qui fragilise le modèle économique de la filière, basé sur la revente des textiles collectés. Il était donc nécessaire de réfléchir à des actions de consolidation du secteur.

Quels sont les axes de travail du cluster ?

Nous allons travailler sur plusieurs axes. La priorité est de développer des solutions pour les tissus non-réutilisables. Il nous faut aussi développer des activités complémentaires afin de renforcer les modèles économiques des acteurs de la filière et ainsi concurrencer les plateformes. Celles-ci ont d’ailleurs un bilan environnemental catastrophique : vous envoyez un tee-shirt à l’autre bout de la France alors qu’il pourrait servir près de chez vous. À ce sujet, nous développons un nouveau modèle de magasins de proximité que l’on expérimentera bientôt en Occitanie. Le dernier axe est le développement de compétences au sein du cluster. Il y avait un grand isolement des acteurs de la filière. Désormais, il y a une vraie volonté de travailler ensemble sur des projets communs.

Pouvez-nous en dire davantage sur ces projets ?

Nous commençons à déposer des demandes de financement. Notamment pour un projet avec Vertex, une filature dans le Var (83). C’est une expérimentation d’un nouveau type de tri manuel de textiles (des pulls pour commencer). Cela va nous permettre de créer déjà six emplois nouveaux. Si ça fonctionne, on pourra étendre cela à d’autres collecteurs et d’autres matières. Nous soutenons aussi d’autres initiatives, par exemple autour du démantèlement des chaussures. Au total, nous avons pour le moment six projets que nous détaillons et expliquons sur notre site internet.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Emmanuel Kasperski, l’animateur du cluster régional Recycl’Occ Textile.

Crédit : Emmanuel Kasperski.