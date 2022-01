Emprunt immobilier : les banques serrent la vis

En matière d’emprunt immobilier, la règle a changé et ce n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. En effet, ce qui n’était qu’une recommandation jusqu’à la fin de l’année dernière est, depuis le 1er janvier 2022, une obligation portée par le haut conseil de la stabilité financière. « Concrètement, les banques n’ont plus le droit d’octroyer des crédits immobiliers de plus de 25 ans. De même, les prêts octroyés aux ménages qui représentent un taux d’endettement de plus de 35 %, assurance incluse, ne sont plus possibles.

Avec cette nouvelle règle, la notion de reste à vivre n’est plus prise en compte et c’est fâcheux », pointe Lucile Lapeyre, responsable des agences Meilleurstaux.com de Toulouse, Tournefeuille, Blagnac et Ramonville. « Dans les faits, un couple avec un revenu mensuel net de 3700 euros, qui rembourse déjà un crédit auto de 325 euros par mois, ne pourra plus emprunter que 250.000 euros avec cette nouvelle règle, au lieu de 325.000 auparavant », illustre la courtière.

La classe moyenne pénalisée

Qui sera pénalisé dans ce contexte ? « Avant tout les acheteurs intermédiaires qui remboursent déjà un crédit à la consommation, type crédit auto ou étudiant, de même que certains petits investisseurs déjà endettés », anticipe la spécialiste. Pour convaincre, ceux-là auront absolument intérêt à montrer qu’ils sont capables d’épargner sous forme de livret, d’assurance vie ou autre... « Car disposer d’une épargne résiduelle ne laisse pas les banquiers indifférents. »

Malgré cette règle plus stricte, chaque agence bancaire aura la possibilité d’octroyer des dérogations à certains dossiers, à hauteur de 20 % de sa production annuelle de crédits immobiliers. « Chaque banque aura la main pour privilégier ses propres clients, ou de nouveaux clients potentiels. »

Après une fin d’année 2021 très ralentie pour faire aboutir les dossiers de financement auprès de ses partenaires bancaires, le réseau meilleurstaux.com constate cependant un début janvier dynamique dans l’agglomération toulousaine. La raison ? « L’entrée en 2022 qui signifie pour les banques de nouveaux objectifs à réaliser en matière de prêts immobiliers », explique Lucile Lapeyre.

Côté bilan, à Toulouse en 2021, le montant moyen des prêts octroyés au sein de ce réseau de courtage est resté stable, à 200.000 euros. Et grâce à des taux toujours bas, les Toulousains n’auraient pas perdu de pouvoir d’achat malgré la hausse des prix avérée dans l’immobilier.

Actuellement, les banques prêtent à un taux moyen qui oscille entre 1 et 1,10 % sur 25 ans et entre 0,70 et 0,80 % sur 20 ans pour de bons profils.

Béatrice Girard

Sur la photo : Lucile Lapeyre, responsable des agences Meilleurstaux.com. Crédits : DR.