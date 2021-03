En 2020, le prix de l’immobilier toulousain a continué sa course folle

C’est inattendu. Malgré une pandémie, deux confinements et une crise économique historique dans l’aéronautique notamment, l’immobilier ancien a gardé les faveurs des Toulousains l’année dernière. « C’est une année surprenante, même en volume de ventes. On s’attendait à des baisses beaucoup plus drastiques », reconnaît Philippe Pailhès. « L’immobilier s’est transformé plus que jamais en valeur refuge. Beaucoup de gens, locataires jusque-là, se sont décidés à acheter, d’autres ont arbitré leurs petits placements financiers pour investir dans la pierre. »

Toulouse en a largement profité et si la ville ne reste (que) la 7e la plus chère de France, le prix médian du m2 dans les appartements anciens s’affiche désormais à 3030 euros. Mais la nouveauté, c’est que la liste des quartiers au-delà des 3000 euros le m2 n’en finit pas de s’allonger. Le plus cher reste Saint-Étienne (5540 euros le m2) suivi par Capitole et Les Carmes (respectivement 5240 et 5210 euros le m2) puis Saint-Georges (5150 euros le m2). Plus étonnant, près d’une dizaine de quartiers ont aussi franchi la barre des 4 00 euros le m2 : des Chalets, en passant par Arnaud-Bernard, Matabiau, Saint-Cyprien ou encore Saint-Michel !

Le risque d’un marché spéculatif

« En 2020, les deux tiers des quartiers toulousains ont enregistré des hausses de prix à deux chiffres, et cela n’était pas arrivé depuis plus de quinze ans. De même, nous avons vu des biens se revendre plus rapidement et si cette tendance se confirme, le marché toulousain pourrait bien devenir spéculatif », prévient Frédéric Giral.

Les communes de l’agglomération ont aussi bien profité de cette frénésie et le marché des maisons individuelles s’est lui aussi maintenu. Balma reste en tête avec un prix médian à 470.000 euros et une hausse de 9,6%, suivie par Ramonville, Escalquens et Tournefeuille (avec des prix oscillant entre 384.000 et 350.000 euros).

À Toulouse, le prix médian (346.700 euros) pour les maisons anciennes a en revanche baissé de 3,8%. « Sans doute parce que les cadres supérieurs âgés de 40 à 50 ans ont été moins présents qu’en 2019. Seules les professions intermédiaires et en particulier les fonctionnaires sont restés actifs », note Philippe Pailhès.

Les grandes gagnantes sont en revanche, les communes de la seconde couronne qui ont retrouvé de l’attrait auprès des acquéreurs. « On voit désormais des gens prêts à s’éloigner jusqu’à 35 km autour de Toulouse avec des budgets plus importants. C’est sans aucun doute le double effet confinement et télétravail ! », pointe Frédéric Giral.

Béatrice Girard

Sur la photo : Face à la crise, les Toulousains ont misé sur l’immobilier. Un engouement qui a fait monter les prix de 9% sur un an dans l’ancien : inattendu ! Crédits : Adobe stock.