En Occitanie, Bpifrance a accompagné davantage d’entreprises en 2021

Après une année 2021 axée sur la relance après la crise sanitaire, Bpifrance a poursuivi activement son soutien à l’économie régionale. La banque publique d’investissement a ainsi injecté 1,7 milliard d’euros auprès des entreprises d’Occitanie. Signe des conséquences toujours importantes de la crise sanitaire, près de 4861 entreprises ont été accompagnées en 2021, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.

« Il y a eu de la continuité dans notre partenariat avec la Région Occitanie et le dispositif de soutien aux territoires avec le Prêt Rebond, qui a permis d’accompagner, depuis deux ans, près d’un millier d’entreprises pour 115 millions d’euros », précise Véronique Védrine, directrice du réseau Sud de Bpifrance. « 70 % des entreprises financées dans ce cadre sont des TPE. Ces prêts se sont achevés fin décembre 2021, mais la Région Occitanie a sollicité Bpifrance pour lancer le prêt Relance Occitanie afin de financer notamment la trésorerie. Ce prêt démarre fort puisque, en à peine deux mois, vint-cinq dossiers ont été accordés pour un total de 6 millions d’euros. »

Big Tour pour les entrepreneurs à Toulouse le 22 avril

Cette année, la banque publique d’investissement veut répondre à deux enjeux : l’industrie et la transition climatique. Cette dernière problématique a déjà été au cœur des préoccupations des entreprises en 2021, avec 76 millions d’euros de prêts verts accordés en partenariat avec l’Ademe et 326 millions d’euros de prêts énergie environnement. Pour aider les sociétés régionales dans la mise en place de leur transition énergétique, Bpifrance propose le label du « Coq vert », permettant à la communauté de membres d’avoir accès à un ensemble d’outils concrets pour favoriser les échanges de bonnes pratiques, mettre en visibilité les initiatives menées au sein de ses membres et accélérer plus globalement leur transition environnementale et énergétique.

Sur le volet industrie, l’objectif de Bpifrance est d’ouvrir une centaine de nouveaux sites industriels dans l’Hexagone en 2022. « Soixante projets ont déjà été identifiés, dont plusieurs en Occitanie », détaille Anne-Cécile Brigot-Abadie, directrice régionale Occitanie. « Le plan Territoires d’industrie a déjà permis de soutenir 108 projets industriels en Occitanie en 2021, avec 45 millions d’euros d’aides engagées pour un total mobilisé de 358 millions d’euros. Dans la région, nous proposons le plan "Start-up industrielles", avec un appel à projets doté de 550 millions d’euros de subventions entre 2022 et 2026. Ces prêts doivent permettre aux start-up de passer au stade industriel ou d’aider une industrie mature à lancer une nouvelle activité innovante. »

Pour donner envie aux entrepreneurs de sauter le pas, Bpifrance organise pour la première fois le Big Tour. Cet événement, qui va visiter plusieurs villes de France, s’installe à Toulouse, sur les allées Jules Guesde, le 22 avril prochain. Au programme : un village de l’innovation avec des démonstrations, des rencontres entre entrepreneurs et le grand public.

Julie Rimbert

Sur la photo : La première édition du Big Tour, organisé par Bpifrance et destiné aux entrepreneurs, sera présente le 22 avril sur les allées Jules Guesde à Toulouse. Crédit : Bpifrance.