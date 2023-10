En Occitanie, des médias publics en pleine transformation

Depuis début septembre, changement de tempo pour France 3 Occitanie. La suppression des journaux nationaux de la chaîne a abouti à la création de deux nouveaux rendez-vous d’information plus longs sur les antennes locales, ICI Midi (25 minutes) et ICI Soir (40 minutes). À Toulouse, en semaine, Patrick Noviello officie à la présentation de la mi-journée tandis que le duo Amélie Poisson et Nicolas Albrand sont les têtes d’affiche du journal du soir. « Les moyens financiers et humains sont constants. Les sujets nationaux et internationaux sont toujours assurés par Paris mais c’est vrai que cette nouvelle organisation implique un investissement très important de nos équipes », reconnaît Pascale Lagorce, rédactrice en chef de France 3 Occitanie.

Elle se dit pour le moment « satisfaite » des grandes transformations opérées depuis la rentrée. « On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre. Il ne faut pas cacher que nous avions des craintes face à ces changements importants décidés de Paris. Pour le moment, nous sommes assez contents. Les premiers résultats en termes d’audience sont vraiment encourageants », confie Pascale Lagorce, qui avoue également que mettre en place ces nouveaux rendez-vous a « renforcé davantage encore [sa] fierté de travailler avec une équipe très compétente et ultra-exigeante ». Pour le reste de la grille, les grands rendez-vous de France 3 Occitanie demeurent, comme Dimanche en Politique ou Rugby Magazine Occitanie.

Sur France Bleu Occitanie, « plus de terrain » et « plus de place à l’auditeur »

À France Bleu Occitanie, un nouveau directeur vit sa premier rentrée. Bruce de Galzain, ancien correspondant de Radio France à Rome. Ultra-enthousiaste, il est sur « la même longueur d’onde » que Céline Pigalle, la nouvelle directrice du réseau France Bleu qui veut « mettre l’auditeur au cœur de tout ». « Il faut remettre l’auditeur au cœur de cette radio. J’ai vécu la crise du Covid en Italie. Là-bas, elle a été particulièrement violente. J’en suis revenu avec l’idée que le rôle de la radio était plus que jamais de participer à renouer du lien social », affirme le nouveau directeur.

Cette volonté se retranscrit notamment sur la grille, avec une nouvelle émission de 9 à 10 heures À votre service, « qui laisse une très grande place à l’auditeur » ou avec la multiplication « des délocalisations sur le terrain » de certaines émissions au fil de l’année. « Nous avons une émission culinaire et patrimoniale qui est tout le temps enregistrée en extérieur désormais. Nous voulons aussi nous déplacer davantage pour des événements locaux. Nous étions à la Braderie, pour la Coupe du monde de rugby, nous avons été notamment sur la fan zone de Toulouse. Ces jours-ci, nous sommes au Congrès des Pompiers », détaille Bruce de Galzain.

Ces opérations extérieures sont financées en partie grâce à des partenariats financiers noués avec les organisateurs des grands événements concernés. Le journaliste de formation tient aussi beaucoup au fait que la matinale « soit moins anxiogène ». « Avant, il y avait un rappel des titres du journal toutes les quinze minutes. C’était un peu trop. Désormais, il y a davantage de place pour accueillir plus d’invités en studio », explique le directeur de France Bleu Occitanie.

France 3 et France Bleu vont « devoir travailler davantage ensemble »

Au-delà de ces changements en interne, les collaborations entre France 3 et France Bleu vont être amenées à se multiplier. Pour le moment, en Occitanie comme sur le reste du territoire, France 3 diffuse la matinale de France Bleu de 7 à 9 heures. « Il va falloir collaborer davantage ensemble. Les négociations pour les contrats d’objectifs et de moyens de Radio France et France Télévisions sont en cours. Et nous savons que c’est ce que l’État va nous demander. Selon moi, il faut commencer à travailler de concert avant même d’avoir des directives plus claires. Nous avons besoin les uns des autres », considère Bruce de Galzain. « Il va falloir travailler en bonne intelligence au niveau local. Cela va nous être demandé de plus en plus au niveau national », abonde Pascale Lagorce.

Au niveau du numérique, un site et une application commune nommé ICI existent désormais. « L’application commence à être très téléchargée mais nous manquons de coordination pour le web. Nous avons des articles en doublon . Nous ne sommes pas du tout pour le moment dans l’idée d’une rédaction commune France Bleu-France 3 mais peut-être faut-il pour le numérique un poste de coordinateur commun », estime le directeur de la radio locale. La rédactrice en chef préfère elle retenir « le succès sur le web de France 3 Occitanie », avec 20 millions de visites au mois d’août.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Bruce de Galzain, nouveau directeur de France Bleu Occitanie. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.

// Photo de la conférence de rentrée de France 3 Occitanie// Et photo de groupe lors de cette meme conférence de presse, de gauche à droite : Nicolas Albrand et Amélie Poisson, présentateurs d’ICI Soir à Toulouse ; Pascale Lagorce, rédactrice en chef de France 3 Occitanie ; Fabrice Valéry,délégué antennes et contenus ; Bruce de Galzain,directeur de France Bleu Occitanie ; Fabrice Costet, délégué à la communication et Claire Combes, directrice régionale de France 3. Crédit : France 3 Occitanie