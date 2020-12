Espace. Depuis Toulouse, les équipes d’Airbus surveillent la température de la Terre

Dans un contexte de crise, le spatial se place en orbite. Après Mars, c’est l’observation de la Terre qui remplit les carnets de commande d’Airbus Defence and Space (ADS). L’industriel européen vient de décrocher auprès de l’Agence spatiale européenne (Esa) une nouvelle mission dans le cadre du projet Copernicus. Ce contrat, d’un montant de 380 millions d’euros, prévoit le développement et la fabrication de deux satellites et de leur instrument d’optique. Un troisième satellite est en option.

À partir d’une orbite polaire, cette mission cartographie à la fois la température de la surface terrestre et les taux d’évapotranspiration avec une grande précision. Elle sera aussi capable d’identifier les températures à l’échelle d’un champ et de couvrir la Terre entière tous les trois jours. « L’agriculture est la principale application. Il s’agira d’évaluer le stress hydrique des plantations, et donc leurs besoins en eau », explique Vincent Chorvalli, chef de projet de l’instrument LSTM chez ADS. « La surveillance des sources de chaleur, comme les feux de forêts et les volcans, est également une mission annexe. »

600.000 heures d’activité pour les équipes toulousaines

À la fois maître d’oeuvre et responsable des instruments de mesure infrarouge, Airbus précise que le satellite LSTM sera conçu et construit à Madrid. Le développement de l’instrument optique sera réalisé à Toulouse en deux ans. « Ce qui équivaut à 180.000 heures de travail, soit soixante personnes équivalent temps plein », poursuit Vincent Chorvalli. « Nous mobilisons aussi les sous-traitants, comme l’école Isae-Supaero ou encore la société Erems. » La livraison du premier satellite est prévue pour 2026, son lancement en 2028. Le tir du deuxième modèle devrait s’opérait l’année suivante. « Le volume d’activité globale pour les équipes de ADS à Toulouse équivaut à 600.000 heures d’activité », ajoute le chef de projet.

Le programme d’observation de la Terre Copernicus se compose déjà de six satellites Sentinel en orbite, qui fournissent des données utilisées aussi bien pour surveiller le climat et la pollution que pour évaluer les dégâts des catastrophes naturelles.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le satellite LSTM développé par Airbus Defence and Space dans le cadre du programme Copernicus. Crédits : Airbus Defence and Space.

