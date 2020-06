Fascagat, la tapette à mouches née dans l’Aveyron

Son nom sans ambiguïté et son origine sont gravés sur le manche. Née en 2012 à Brusque, dans le Sud-Aveyron, la tapette à mouches Fascagat est le produit star de Bouvet, moules et injections (BMI). L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de moules en acier pour l’injection de matières plastiques, a commencé sa commercialisation en 2012 lorsqu’elle s’est équipée de deux presses à injection et a décidé de signer une création propre.

BMI en vend entre 8000 et 10.000 chaque année et a complété sa gamme grand public avec des gobelets réutilisables. Vendues dans les quincailleries et les commerces de proximité, les tapettes à mouches bicolores Fascagat se trouvent à Toulouse dans la droguerie Marty-Roubichou, à Blagnac chez Pommery ou encore chez Agriloisirs, ainsi qu’à Mauguio, dans l’Hérault.