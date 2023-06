En Occitanie, la Région et la SNCF parient sur la flexibilité pour séduire salariés et entreprises

Après “+=0” dédiée aux 18-26 ans et “ +=-” dédiée aux plus de 60 ans, la Région Occitanie et la direction régionale de la SNCF vont lancer, à partir du 1er août, une nouvelle offre pour leurs trains régionaux “+=Flex” pour les 27-59 ans. "L’idée de ce nouveau programme est de sortir de la logique un peu trop étriquée des abonnements à la semaine ou au mois, qui sont moins adaptés à un monde où le télétravail s’est développé, pour aller vers plus de flexibilité", résume Philippe Bru, le directeur régional de la SNCF.

“+=Flex” fonctionne par le biais d’une application gratuite “Fairtiq” à télécharger sur son smartphone. Les voyageurs n’auront pas besoin de prendre leurs billets en avance. Géolocalisés, ils devront juste valider sur l’application en montant dans le train. Le paiement se fera à la fin du mois en prenant en compte les trajets effectués. La fidélité des voyageurs sera récompensée avec "des réductions progressives à partir du deuxième voyage, allant de 20 à 90 %". SNCF et Région s’engagent à fixer "un plafond maximum de 90 euros par mois" [1] payés par les Occitans passant par l’application. Pour évaluer leur dépense mensuelle en matière de mobilité, les Occitans pourront utiliser un simulateur en ligne nommé “Simu’Flex”.

Une offre complémentaire de l’existant

Jean-Luc Gibelin, vice-président aux Mobilités et aux infrastructures de transport de la Région Occitanie, comme souvent, rappelle les objectifs forts de la Région en termes de développement des trains régionaux : "Notre objectif est d’atteindre les 100.000 voyageurs par jour sur le réseau de trains régionaux LiO. Nous sommes aujourd’hui à 80.000. La Région mise beaucoup sur le ferroviaire. Notre Plan Rail à horizon 2030 est évalué à 1,6 milliard, auquel la Région contribue à 800 millions d’euros."

L’élu régional assure, de concert avec le directeur régional de la SNCF, que la nouvelle offre "est un complément à l’offre existante" et ne s’accompagnera "ni de la disparition des abonnements actuels qui peuvent convenir à certains abonnés peu réguliers, ni de la disparition de guichets en gares".

Matthias Hardoy

Sur la photo : Un TER en gare de Figeac. Crédit : Wikimedia Commons - A1AA1A.