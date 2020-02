Financement. Lancement du Fonds tourisme Occitanie

Quatre projets - encore tenus confidentiels - ont d’ores et déjà été validés et seront donc financés par le Fonds tourisme Occitanie : ce fonds de dette de 101 millions d’euros vient tout juste d’être lancé par M Capital et Equitis Gestion afin de soutenir les professionnels du tourisme, deuxième secteur économique de la région Occitanie.

« Nous finançons des projets liés à l’hébergement, aux loisirs, à la montée en gamme ou à la mise aux normes, des projets innovants ou moins innovants, avec comme critère le respect de l’environnement », décrit David Arversenq, directeur général associé de M Capital. Cette société d’investissement privé basée à Toulouse est notamment spécialisée dans le capital-risque, le capital investissement et l’immobilier.

Vingt à trente investissements par an

Ces fonds, attribués sous forme de prêt, représentent un dispositif « unique en Europe » : « Non seulement l’ingénierie financière est unique, mais surtout c’est la première fois qu’un fonds est destiné tout autant aux projets privés, que public ou para-publics sur un secteur de l’économie en particulier », explique David Arversenq. Constitué sous la forme d’une société libre de partenariat, le fonds tourisme Occitanie réunit des investisseurs privés (M Capital et Equitis donc) mais aussi le Conseil régional à hauteur de 35.000 euros.

Les financements accordés pourront aller jusqu’à quatre millions d’euros par projet, le plan d’investissement prévoyant vingt à trente investissements chaque année. « L’idée est d’aller en complément des prêts bancaires. Les dossiers peuvent être déposés sur notre site internet et nous nous engageons à répondre en quinze jours », assure le directeur général associé de M Capital. « C’est une façon pour nous de contribuer au développement d’une économie qui n‘est pas délocalisable ».

Sophie Arutunian

Sur la photo : Les stations thermales font partie des piliers de l’économie touristique régionale. Mais elles nécessitent aussi de lourds investissements. Photo d’archive. Crédits : Lydie Lecarpentier - Région Occitanie.