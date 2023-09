Forte croissance pour Cegelec Défense, spécialiste toulousain des solutions de gestion de crise et de catastrophe

En pleine pandémie de Covid, les Toulousains découvraient ébahis un camion du Samu 31 transformable en centre de réanimation mobile de dix-huit lits. Une innovation issue du concept des shelters multi déployables - utilisés par l’armée de l’Air et la Gendarmerie nationale - et construits par Cegelec Défense depuis 1999. L’entreprise toulousaine, créée à la demande du Général De Gaulle en 1967 pour doter la France d’une force de frappe, conçoit dans ce cadre des abris enterrés et mobiles, des bunkers, des tourelles de sécurité, etc. Filiale de Vinci Energies France depuis 2014, elle est aujourd’hui en forte croissance, et ne cesse de s’illustrer avec ses shelters adaptés à la médecine d’urgence.

« Toulouse est le berceau du Samu, son CHU est aussi centre de réponse aux catastrophes ; et dans le cadre d’un partenariat industriel noué avec le Samu 31, nous déployons notre activité de production de poste médical avancé. Ces shelters fabriqués sur notre site toulousain constituent notre activité phare. Elle est aussi, pour nous, source de développement à l’international », développe Gilles Laborde, le président de Cegelec Défense.

L’entreprise toulousaine, qui emploie 259 salariés dont 160 sur son siège social de Basso-Cambo, a enregistré un chiffre d’affaires de 74,2 millions d’euros en 2022 (contre 67,8 millions d’euros en 2021 et 46,3 millions d’euros en 2020).

Après le rugby, les JO de Paris ?

Ce lundi 4 septembre, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby, le shelter du Samu 31 a été installé sur la fan zone de la prairie des Filtres. Deux autres seront installés sur les sites des hôpitaux de Rangueil et de Purpan pendant toute la durée de la compétition. Depuis la livraison de ce premier prototype fin 2020, trois shelters ont été vendus aux Samu de Reims, Nancy et Strasbourg. Santé Publique France vient aussi de solliciter l’industriel pour évaluer l’outil en prévision des JO de Paris l’an prochain.

« Nos shelters sont conçus et assemblés à Toulouse en dix mois et ils sont à 95 % made in France », pointe Frédéric Tribet le directeur du site toulousain. L’entreprise prévoit de produire huit à dix nouveaux shelters en 2024 et indique avoir déjà plusieurs contacts de potentiels clients internationaux. Avril 2024, c’est aussi la date de livraison annoncée pour SENS, le bâtiment de médecine de catastrophe dédié à la formation des urgentistes, unique au monde, que Cegelec Defense construit sur le site du CHU de Toulouse.

Béatrice Girard

Des techniciens travaillent sur le site de fabrication de Cegelec Defense à Toulouse.

Gilles Laborde président de Cegelec Defense et Frédéric Tribet à droite buisness unit manager.

Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.