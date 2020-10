France Relance : où va l’argent en Occitanie ?

Depuis le début de la crise sanitaire, le levier de la commande publique pour soutenir l’économie est privilégié par l’État. Objectif ? Aider les collectivités territoriales (communes, communautés de communes, syndicats mixtes, conseils départementaux, conseil régional…) à maintenir leurs investissements. Le plan de relance y consacre 1 milliard d’euros au niveau national, dont 90 millions d’euros pour l’Occitanie.

La liste des chantiers qui vont en bénéficier a été dévoilée ce 26 octobre par le préfet de région, Étienne Guyot. « 1000 projets ont été examinés sur l’ensemble de la région, mais 600 seulement étaient compatibles avec les exigences du plan de relance, à savoir des thématiques précises et un calendrier de faisabilité rapide. 450 ont finalement été retenus dans les 13 départements, avec un engagement des fonds d’ici la fin de l’année et un début des travaux au plus tard en 2021 », a expliqué le préfet. Pour certains projets déjà en cours, les sommes allouées permettront d’accélérer la réalisation des travaux. Pour d’autres, elles concrétisent le démarrage des chantiers.

L’État finance en moyenne à hauteur de 25 % par projet

Parmi les thématiques privilégiées dans le plan de relance, les travaux de transition écologique (aménagement de voies cyclables, rénovations énergétiques…), la résilience sanitaire (construction de maisons de santé, restructuration d’Ehpad…) et la rénovation du patrimoine bâti historique et culturel.

« Pour chaque projet, l’État intervient en moyenne à hauteur de 25 % du montant des travaux, à quelques exceptions près. Ainsi, 100 % de la restauration de la glacière du château de Bonrepos-Riquet, en Haute-Garonne, seront financés. Le plus gros financement, de l’ordre de 3 millions d’euros, a été octroyé à la construction d’un centre de préparation à la Haute Performance à Font-Romeu.

Plusieurs projets ont aussi été sélectionnés pour leur rayonnement régional. C’est le cas de la réhabilitation de la « caserne d’Espagne » en institut des soins infirmiers à Auch, qui bénéficie d’un million d’euros, et du soutien à « l’économie bleue » à Port-La-Nouvelle, avec le projet de construction de drague hybride à hydrogène, financée à hauteur de 2,25 millions d’euros.

« En Occitanie, nous nous sommes mis dans une logique de relance rapide, et nous estimons que ces 90 millions d’euros devraient générer 400 millions d’euros d’investissements. C’est pourquoi nous avons sélectionné tous les projets en trois mois, alors que nous avions en théorie deux ans pour le faire, » a précisé le préfet. Une seconde enveloppe du plan France Relance, d’un montant d’un milliard d’euros, sera répartie d’ici la fin de l’année entre la Région, les départements et les communes pour financer la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Onze entreprises d’Occitanie sélectionnées dans le plan de relance

Autre priorité du plan de relance : le soutien aux entreprises, notamment à travers le fonds de modernisation des filières aéronautique et automobile, doté de 100 millions d’euros en 2020 et de 300 millions sur trois ans. En Occitanie, plusieurs entreprises ont d’ores et déjà été sélectionnées. Il s’agit, pour le secteur automobile, de l’entreprise Comau, et pour l’aéronautique, des entreprises Mecaprotec Industries, Atmosphère, Dedienne Aerospace, Syntony, Aurock, Ventana, ST Composites, GIT SAS, Nexio Technologies, Adhectec, et Frayssinet Aéro Equipement.

Béatrice Girard

Sur la photo : L’emblématique chantier du téléphérique Teleo à Toulouse. Crédits : Tisséo - DR.