Frédéric Michalak : « Sport Unlimitech veut fédérer la filière sport autour de l’innovation »

Frédéric Michalak, Sport Unlimitech est un projet qui souhaite faire dialogue sport et technologie, sport et innovation. Pourquoi avoir lancé un tel événement en 2019 ?

Comme souvent, c’est une histoire de rencontres. Nassim Arif, mon meilleur ami, est dans le monde de l’événementiel et il m’a présenté Karine Hermann, qui avait l’intention de créer une manifestation autour de l’innovation. En discutant, l’idée est venue de l’associer avec le monde du sport. Je venais d’arrêter ma carrière et je voulais me lancer dans l’aventure entrepreneuriale. L’objectif de Sport Unlimitech est de mélanger des mondes qui se connaissent mais ne se croisent finalement jamais. Et permettre ainsi à l’ensemble des acteurs du sport d’échanger sur les innovations dans ce secteur, d’autant qu’aujourd’hui, le sport connecté et l’e-sport prennent de l’ampleur. L’ambition est aussi de faire remonter des innovations et initiatives par territoire, d’où l’idée de réaliser un tour de France.

Justement, en préparant cette édition, quel regard portez-vous sur l’écosystème du sport en Occitanie ?

La France et la région se préparent à plusieurs grands événements sportifs, avec la Coupe du monde de rugby l’an prochain, et les Jeux olympiques en 2024. L’Occitanie est une terre de sport et une terre d’innovation, avec notamment de nombreuses start-up soutenues par les collectivités comme le conseil régional. Il y a aussi de nombreux clubs sportifs d’envergure, notamment à Toulouse, mais aussi ailleurs en Occitanie. Mais, comme ailleurs en France, c’est un secteur qui a besoin de se rencontrer, de travailler ensemble car le monde du sport est très dilué. Et c’est bien l’objectif de Sport Unlimitech de structurer cette filière autour de l’innovation.

Au fil de votre carrière de plus de quinze ans, vous avez vu la technologie évoluer en matière de suivi et d’accompagnement du sportif. C’est aussi ce qui vous a donné envie de créer cet événement ?

Il est certain que tout cela a beaucoup évolué, à tous points de vue. Le sport, c’est une hygiène de vie et des bienfaits sur la santé. Pour prendre l’exemple du rugby, que je connais bien, on s’intéresse à la santé des joueurs, avec les protège-dents connectés, pour suivre les commotions par exemple. Et cela ne concerne plus seulement le haut niveau. Avec les montres connectées, on peut avoir un suivi de ses performances, mais aussi du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de son sommeil... Le numérique est aujourd’hui au service du sport.

Après le Sport Entertainment à Nice, le Sport Performance à Lille, pourquoi axer l’étape toulousaine sur la santé ?

La thématique de la santé revient assez souvent dans nos événements. Mais, en choisissant cette question à Toulouse, il y a aussi une logique de territoire, avec une dynamique dans la région. Et puis, comme je le disais, il y a une vraie prise de conscience de l’impact du sport sur la santé, et inversement.

Au niveau professionnel, on s’intéresse à la sécurité des sportifs de manière générale. Les pelouses évoluent pour être moins traumatisante, les blessures sont mieux prévenues et mieux traitées, avec la cryothérapie notamment, avec des acteurs importants en Occitanie. Les sportifs professionnels sont beaucoup mieux accompagnés aujourd’hui qu’à mon époque.

Pour le grand public, on a vu que la crise Covid avait entraîné un boom des téléchargements d’applications de sport. Cela permet de lutter contre la sédentarité, qui est un vrai enjeu de santé publique. C’est aussi le rôle des pouvoirs publics de mettre les moyens, de penser des infrastructures qui puissent être mutualisées pour faciliter l’accès à tous dans la ville du futur. Les entreprises sont aussi de plus en plus en demandes d’activités sportives, pour le bien-être de leurs salariés. C’est à tout cela que Sport Unlimitehc veut essayer de répondre, en invitant des experts.

Précisément, quel est le programme de ces deux jours de rencontres ?

Il y aura des tables rondes sur des thématiques variées comme l’alimentation, les bienfaits du sport sur la santé, la data dans le sport ou le sport comme arme contre le cancer. À chaque fois, l’idée est de donner la parole à des chercheurs, des entrepreneurs et des sportifs ou anciens sportifs, pour confronter les points de vue. On peut citer Nodjialem Myaro, championne du monde de handball et préparatrice mentale de haut-niveau, Nathalie Caunes-Hilary, oncologue médicale, responsable du département de soins de support à l’IUCT-Oncopole, Julien Demeaux, head of football data au sein du Toulouse Football Club, Christophe Carniel, cofondateur de Vogo, ou l’ancienne nageuse du Toec championne d’Europe Malia Metella. En parallèle de la plénière, il y a ce que l’on appelle le Vestiaire, avec des retours d’expériences de sportifs ou d’experts. Si Sport Unlimitech est avant tout un événement professionnel, il est ouvert à tous.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Ancien international de rugby, Frédéric Michalak a lancé Sport Unlimitech en 2019. Ici lors de l’étape de Nice. Crédit : Sport Unlimitech.