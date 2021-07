Gard. Cervin, les bas et collants indémodables

Fondée en 1918 à Sumène, dans le Gard, la société L’Arsoie commercialise sous le nom de Cervin des bas pure soie et pur nylon haut de gamme, produits sur des métiers à tisser anciens et rarissimes qui sont devenus sa marque de fabrique. Cette manufacture artisanale est aussi la dernière dans le monde à produire d’authentiques bas couture pour une clientèle internationale.

Tout en perpétuant un savoir-faire traditionnel, Cervin cultive sa fibre innovante puisque après plus de dix ans de recherche et développement, la marque devrait sortir à l’automne ses premiers collants pure soie, soie- lycra et 100 % cachemire. D’ici la fin de l’année, la marque qui s’approvisionne en fil français, à l’exception de la soie, achetée en Italie, devrait passer aux teintures naturelles pour tous ses produits.