Énergie. Pourquoi les Toulousains de TLS Geothermics viennent de lever plus de 13 millions d’euros

Une énergie qui émet pas ou très peu de gaz à effet de serre et dont la production serait plus stable et pilotable que d’autres énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou l’éolien. On comprend que ça suscite l’intérêt. Cela explique sans soute la levée de fonds importante de 13,3 millions d’euros, réalisée par TLS Geothermics, entreprise toulousaine spécialisée dans la géothermie profonde. [1]

« TLS Geothermics a été créé fin 2012. Nous avons eu nos premières embauches en septembre 2014. Nos premières demandes de permis de recherche ont été faites en 2015 et nous les avons obtenus en 2017. Cette année, nous avons eu notre première autorisation de forage pour quatre puits et avons donc réalisé une levée de fonds [2] auprès de la société d’investissement privé Noria et du fonds Ademe Investissement, le fonds de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui appartient à l’État », raconte Mathieu Auxietre, dirigeant de TLS Geothermics.

La levée va permettre de faire avancer le principal projet de l’entreprise, situé dans Le Puy-de-Dôme, pas loin de la chaîne volcanique des Puys. C’est pour lui que l’autorisation de forage a été obtenue. Cette opération devrait coûter 12 millions d’euros. La création de la centrale électrique qui suivra reviendrait de son côté entre 20 et 25 millions d’euros. D’autres projets sont déjà en vue. Un deuxième notamment, situé à mi-chemin entre le Limousin et l’Auvergne, vers Montluçon, et plusieurs dans la région. L’un à cheval entre Auvergne Rhône-Alpes (Cantal) et Occitanie (Lozère), l’autre dans les Pyrénées-Orientales. Mais aussi à l’étranger (aux États-Unis, dans le Nevada, et en Allemagne)

Une énergie complexe qui suscite des oppositions

La géothermie profonde n’est pourtant pas sans soulever des doutes. Il faut déjà trouver le lieu où se trouvent ces ressources. « Il n’y a pas, en France et en Europe, de manifestions de surface de leur présence », explique Mathieu Bellanger, ingénieur géologue au sein de la société toulousaine. Ce qui implique un travail de recherche long et complexe. Cette technologie crée aussi des oppositions, car elle peut générer de la sismicité [3]. « Si le projet géothermique est bien fait, il ne peut au pire que créer quelques faibles vibrations qui ne durent pas. Il ne faut pas surexploiter la zone sur laquelle on est implanté. En Alsace, la société Fonroche Géothermie a connu des critiques fortes, car ses pratiques n’étaient pas assez rigoureuses », reconnaît Mathieu Auxietre, qui défend ardemment des centrales qui « peuvent être exploitées jusqu’à 100 ans » et qui peuvent permettre aussi de trouver des minéraux comme le lithium, « utiles pour la création de batteries électriques ». Le projet du Puy-de-Dôme a lui aussi ces opposants, qui ont déposé un recours judiciaire. S’ils n’obtiennent pas gain de cause, les travaux de forage devraient débuter fin 2023.

TLS Geothermics estime qu’en plus du travail généré par les differentes phases du chantier, dix emplois pourraient être créés à terme afin de gérer chaque centrale électrique. En attendant, la société toulousaine a embauché en cette fin d’année quatre collaborateurs (ingénieurs-géologues, techniciens, etc.) pour faire progresser ces nombreux et très techniques projets.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les projets de géothermie profonde nécessitent de longues phases de recherche et d’analyses. Crédit : TLS Geothermics.