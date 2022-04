Hausse des prix de l’énergie. Le pôle Derbi planche sur un « contexte énergétique inédit »

Une assemblée générale pas comme les autres. Le pôle de compétitivité Derbi, qui existe depuis une quinzaine d’année, n’avait pas tellement le temps de regarder dans le rétroviseur. Son objet, la transition énergétique, est plus que jamais une priorité. À la crise climatique s’est rajoutée la guerre en Ukraine qui a aggravé la hausse des prix de l’énergie. Dans l’hémicycle de l’hôtel de Region à Toulouse, on a beaucoup échangé sur une situation internationale très tendue, qui va avoir des répercussions à l’échelle nationale : « Les prix de l’énergie (électricité et gaz) vont connaître une augmentation durable en France après avoir été notoirement inférieurs à ceux des autres pays européens. EDF a par exemple beaucoup d’investissements à réaliser. Elle a besoin impérativement de revenus supplémentaires », explique André Joffre, président de Derbi.

Celui qui est aussi cofondateur du bureau d’études indépendant spécialisé en énergie solaire Tecsol voit cependant un élément positif émerger de cette nouvelle donne : « Les énergies renouvelables vont gagner en visibilité, elles qui ont déjà fait beaucoup d’efforts en termes de compétitivité. » Il porte une partie de ses espoirs dans le photovoltaïque : « Nous sommes capables d’installer, en solaire photovoltaïque, l’équivalent d’une tranche nucléaire (soit 5000 mégawatt solaire). Faire du solaire, par exemple à Toulouse, c’est faire des économies sur le gaz qu’on n’importe pas de Russie », estime le président du pole de compétitivité. Des énergies renouvelables qui vont permettre de créer de nombreux emplois : « Il va falloir anticiper cela en termes de formation. Il va y avoir de nombreux besoins. Des techniciens aux ingénieurs. Ce sont de métiers qui ont du sens. Quand on installe un chauffe-eau solaire, on participe à changer le monde », souligne avec conviction André Joffre.

En France, une situation énergétique très alarmante

Parmi les nombreuses prises de parole de la matinée, l’une a particulièrement marqué. Celle de Thierry Lepercq, patron de l’entreprise HyDeal, qui porte un projet mondial autour de l’hydrogène vert. Très pédagogue et sans langue de bois, l’homme défend un projet ambitieux Nommé HyDeal España. Avec Arcellor Mittal et l’entreprise Fertiberia, spécialiste des engrais qui agit dans le sud de l’Europe, il compte produire massivement de l’hydrogène vert à partir du solaire dans une quinzaine de sites en Castille-et-Léon et Aragon. Ceux-ci fourniront notamment d’importants sites industriels. Les investissement devait être à hauteur de 1 milliard d’euros pour une première tranche de travaux livrée en 2025. Il parle de façon très cash de la situation énergétique actuelle : « Nous allons traverser une crise dramatique en France. Les prix de l’énergie, à l’horizon 2027, seront les plus hauts en Europe, voire dans le monde. Nous assistons à un effondrement de la production nucléaire, qui a baissé de 30 % en cinq ans et qui va continuer à diminuer. La France est massivement importatrice d’électricité. Et puis, il y a la question du gaz russe auquel il faut trouver des substituts. Comment remplacer ce nucléaire qui s’effondre et ce gaz qui ne vient plus ? », résume avec synthèse Thierry Lepercq.

Risque de black-out ou de rationnement à l’hiver prochain

Il n’épargne pas l’État français, « pas à la hauteur » des enjeux selon lui : « La crise a été différée à coup de dizaines de milliards d’euros d’argent public. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il va y a avoir une forte augmentation des prix du gaz et de l’électricité pour les particuliers. Les entreprises vont aussi le ressentir dans trois à quatre mois. En Espagne, les prix de l’électricité ont été doublés par quatre en douze mois », s’alarme le dirigeant d’HyDeal, qui dépeint un tableau très alarmant. « Il y a un risque de black out (arrêt) ou de rationnement massif, au moins à l’hiver prochain. L’horreur énergétique risque de s’imposer à tout le monde », prédit l’entrepreneur catastrophiste. Quitte à déclencher de puissants mouvements sociaux ? « C’est une certitude, surtout que le sujet n’a pas été réellement abordé durant cette présidentielle. Les conditions d’une incompréhension totale de la population sont réunies. Un pays sans électricité, c’est l’effondrement d’une société. Notre classe politique a une vision ultra court-termiste », dénonce avec virulence Thierry Lepercq.

Pour lui, la solution ne semble pas être dans le nucléaire : « Pour remplacer le gaz russe, les six réacteurs prévus ne suffisent pas. Il faudrait construire 350 centrales nucléaires dans les trois à cinq ans qui viennent. Ce n’est pas possible. L’hydrogène est une première réponse », juge le fondateur d’HyDeal. Il croit néanmoins « au pouvoir des pôles de compétitivités et des Régions » pour agir comme « forces de propositions concrètes ». L’homme ne veut pas rester sur le constat « effrayant », il attend « l’électrochoc ». Le pôle de compétitivité Derbi a visiblement encore beaucoup de pain sur la planche.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Thierry Lepercq, patron de l’entreprise HyDeal (à gauche sur l’ecran) et André Joffre, président de Derbi, se sont exprimés lors de l’assemblée générale du pôle de compétitivité énergétique le 12 avril au sein de hémicycle de la Région Occitanie. Crédit : Elisabeth Busquet, Pôle Derbi.