Haute-Garonne. Goho lance le polo écoresponsable

Goho, une nouvelle marque toulousaine de polos pour hommes a pris pour emblème un gorille. Sa première collection, lancée en octobre 2021, comporte trois coloris différents. La fabrication est assurée à 95 % dans la région Occitanie dans une logique d’écoresponsabilité voulue par le créateur de Goho, Clément Lequime. Cet entrepreneur venu du monde de la publicité, a trouvé deux partenaires dans le Tarn.

La société Berlaine Bercolor, à Roquecourbe, lui fournit la maille piquée et les bords-côtes pour les cols et les manches en 100 % coton biologique GOTS cultivé en Turquie. La confection finale est confiée à l’entreprise Jersey Créations, basée à Labruguière. Les écussons des polos, cousus directement sur les vêtements pour une meilleure résistance, sont fabriqués en Isère dans une entreprise certifiée Oeko-Tex, les boutons, dans les Hauts-de-France et les étiquettes en satin et polyester recyclés, en Bourgogne.

Vendue en ligne, la marque Goho s’est engagée à reverser 1 % de son chiffre d’affaires à l’association Gorilla qui œuvre à la protection des gorilles au Rwanda et en République démocratique du Congo.

J.D.

Crédit : Goho.