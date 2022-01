Haute-Garonne. Green Gen Technologies invente la gourde en lin

Créée en 2017 à Toulouse, Green Gen Technologies s’est spécialisée dans les contenants éco-responsables à base de fibres végétales et de résines biosourcées, alternatives au verre et au plastique. Une première gamme en fibres de lin tressées pour les vins et spiritueux vient de voir le jour. Ces bouteilles à base de lin produit dans le nord-est de la France, renouvelable et biodégradable, sont enduites de PLA ou acide polylactique, un plastique végétal issu de l’amidon de maïs ou de la canne à sucre.

D’ici la fin de l’année, la jeune pousse devrait aussi lancer la « première gourde 100 % biosourcée au monde » qui combinera ces mêmes résines végétales et des fibres courtes de bois. Les premiers exemplaires seront soufflés début décembre à partir de moules fabriqués en Dordogne par la société Taulou. Leur commercialisation se fera dans un premier temps via le site internet de Green Gen Technologies.

J.D.