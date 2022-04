Haute-Garonne. Les archives ouvrent une nouvelle page

Les archives départementales de Haute-Garonne s’agrandissent. Début avril, le président du Conseil départemental Georges Méric a inauguré la nouvelle annexe Capelles 1 qui, comme son nom l’indique, est située Chemin des Capelles, à Toulouse. Les travaux, d’un montant de 10 millions d’euros, ont été financés par le Département, avec le soutien du ministère de la Culture. Le bâtiment, d’une surface de 4400 mètres carrés est composé de treize magasins de conservation et de salles de travail. Il a été réalisé par l’atelier toulousain 360° Architecture.

Sa mise en service a débuté en mai 2021. Mais le déménagement de vingt kilomètres linéaires de fonds (sur les 45 kilomètres au total détenus par les archives) ont pris plusieurs mois (entre juillet 2021 et mars 2022). Pour conserver au mieux les documents, la température doit être comprise, à certains endroits du bâtiment, entre 16 et 23°C, avec une variation maximale de deux degrés par semaine et d’un degré par jour avec 45-50 % d’humidité. La température du lieu est gérée grâce à un système de pompe à chaleur.

Des parchemins du Parlement de Toulouse aux photographies d’Airbus

Les archives départementales de la Haute-Garonne sont dirigées par Anne Goulet, également enseignante (université Toulouse 1 - Capitole et université Toulouse 2 - Jean-Jaurès). Pour rappel, la mission de l’organisation est de conserver des fonds allant du Moyen-Âge (fin du 10e siècle jusqu’à nos jours) de provenance diverses (État, collectivités, établissements publics, juridictions, notaires, etc.) sur tout supports (papiers, parchemins, plans, maquettes, supports électroniques, etc). À Capelles 1, de nombreux trésors d’archives sont ainsi mis à l’abri, dont les registres du Parlement de Toulouse [1] de la seconde moitié du 15e siècle et les fonds photographiques d’Airbus, des années 1920 aux années 1950. La nouvelle annexe ne sera ouverte au grand public qu’à quelques occasions spéciales chaque année (journée du patrimoine, etc.).

Les changements vont se poursuivre pour les archives départementales. Leur siège toulousain, situé depuis 1955 boulevard Griffoul Dorval, va connaître un sacré lifting. De grands travaux devraient débuter en 2024 pour un achèvement au plus tard en 2028. Le budget de ce chantier de réhabilitation est de 18 millions d’euros. L’architecte lauréat sera sélectionné le 30 juin prochain.

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’annexe Capelles 1 des archives départementales de Haute-Garonne est composée de treize magasins de conservation esur une surface de 4400 mètres carrés. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.