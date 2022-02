Immobilier. Combien pour un appartement au pied des pistes dans les Pyrénées ?

Hors des Alpes, point de salut ? Pas sûr ! C’est d’ailleurs ce que révèle le premier baromètre immobilier consacré aux stations pyrénéennes publié par le site Seloger.com. L’enneigement des stations, la taille des domaines, leur accessibilité, les services proposés et, bien sûr, les prix immobiliers ont été scrutés à la loupe et comparés, et tout indique que les Pyrénées ne décrochent pas !

« Si elles ne sont pas spontanément citées comme étant les plus recherchées, elles se classent quand même comme le troisième massif de France, avec un score de 11,7/20 quand la moyenne nationale est à 12/20 », décrit Séverine Amate, la porte-parole du groupe Seloger.com.

La chaine pyrénéenne se classe ainsi naturellement derrière les Alpes du nord et les Alpes du sud, mais devant le Massif central, le Jura et les Vosges.

Authenticité, proximité de l’Espagne et surtout un immobilier abordable, voilà les principaux atouts des Pyrénées. En effet, les tarifs du pied-à-terre à la montagne restent ici stables et raisonnables. Le prix moyen d’un appartement dans une station des Pyrénées s’affiche ainsi à 2437 euros/m2 contre 5527 euros/m2 dans les Alpes du nord et 2939 euros/m2 dans les Alpes du Sud.

Saint-Lary et Cauterets en haut du podium

Dans son classement des dix premières stations pyrénéennes, Seloger.com fait apparaître que Saint-Lary Soulan et Cauterets restent numéros 1 et 2, suivies par La Mongie Grand Tourmalet. Ce sont donc ces trois stations qui offrent le meilleur rapport qualité prix immobilier. À Saint-Lary, le prix moyen constaté pour un appartement est de 3496 euros/m2 et de 3151 euros/m2 à Cauterets.

« Dans le deux cas, c’est l’enneigement, les services et l’esprit "village de montagne" qui donnent l’avantage à ces deux stations plébiscitées par les acquéreurs. C’est assez comparable à ce que l’on trouve dans certaines stations des Alpes, à moindre prix », décrit Séverine Amate. Saint-Lary Soulan et Cauterets décrochent en effet les meilleures notes, respectivement 16/20 et 15/20. La troisième, La Mongie-Grand Tourmalet, affiche un 13,75/20, pénalisée par un enneigement et des services moindres, notamment l’absence de thermes. Ici, le prix d’un appartement aux pieds des pistes tombe à 1433 euros/m2, selon Seloger.com.

Dans ce classement, Ax-les-Thermes, la plus grande station d’Ariège et aussi la plus proche de Toulouse, ne pointe qu’en sixième position, avec un prix moyen de 2618 euros/m2 pour un appartement.

Béatrice Girard

Sur la photo : Au pied des pistes des Pyrénées, les stations de Cauterets et de Saint-Lary Soulan sont les mieux notées. Crédit : CDT31.