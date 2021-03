Immobilier. Patrimoine SA Languedocienne investit « pour sortir de la crise »

Malgré la crise, vous annoncez un investissement élevé de 110 millions d’euros en 2021, quelle est votre stratégie ?

110 millions d’euros d’investissement, c’est même un montant historique pour nous, car nous investissons plutôt d’habitude à hauteur de 70 ou 80 millions. Cet effort traduit avant tout notre volonté de sortir de la crise. Nous prévoyons d’investir à hauteur des deux-tiers de ce montant dans la construction neuve et un tiers dans la réhabilitation. Cet effort d’investissement de 110 millions d’euros, dès cette année, marque aussi le lancement d’un plan de l’ordre de 350 millions d’euros d’investissements sur cinq ans, avec à la clé la construction de 3000 logements.

Cet investissement est-il facilité par le plan de relance ?

Non, pas du tout, le plan de relance favorise plutôt les réhabilitations. Or, nous avions déjà initié des projets de réhabilitation énergétique sur notre parc de logement. Du coup, nous n’entrons pas vraiment dans les cases. 20% de cet investissement sont basés sur nos fonds propres et le reste provient d’emprunt de notre pool bancaire.

Quelles vont être vos priorités ?

Nous allons faire un effort important sur la métropole toulousaine mais nous sommes aussi en conquête sur l’ex-Languedoc-Roussillon, notamment à Montpellier et en sud Aquitaine, sur la côte basque. Nous souhaitons relancer l’accession à la propriété, notamment via le dispositif de bail réel solidaire et de grandes opérations de réhabilitation.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre production en 2020 ?

Notre production a ralenti de 20% en 2020. Je dirais que nous avons ressenti à peu près les mêmes symptômes que les promoteurs privés, avec le double effet de la crise sanitaire et de la période électorale, et des projets différés, retravaillés, redimensionnés. Pour nous bailleurs, il y a aussi eu un phénomène d’attentisme, car la crise ne favorise par le marché sur plan. Enfin, du côté des locataires et acquéreurs, nous avons vu poindre l’hésitation des gens à habiter dans les cœurs de grandes villes. Cela nous interroge sur la localisation de la production à venir.

Etes-vous plus serein pour 2021 ?

Nous voulons rester optimistes. J’espère que certains projets vont se relancer. Le plan de cession annoncé par Oppidea, avec la mise en production de 2600 logements, était nécessaire, mais il reste insuffisant. À Toulouse, le quartier Guillaumet se concrétise et nous avons aussi déposé le permis pour le projet de Bordeblanche, dans le cadre des opérations Dessine-moi Toulouse.

Du point de vue des financements, nous sommes plus inquiets, car nous ne sommes donc pas éligibles au plan de relance et les choses sont aussi bloquées du côté des fonds européens Feder, qui font habituellement levier pour les opérations de réhabilitations. Il n’y a plus de fonds Feder en Occitanie depuis 2019 et il n’y en aura pas avant 2022. Le Feder n’a, de toutes façon, à ce jour pas défini ses critères pour la nouvelle enveloppe.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Pascal Barbottin, directeur général de Patrimoine SA Languedocienne. Le bailleur social a vu sa production reculer de 20% l’année dernière. Pour sortir de la crise, il mise sur l’investissement. Crédit : Patrimoine SA Languedocienne.