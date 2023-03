Immobilier : acheter à Toulouse en 2023, mais à quels prix ?

Quelles nouvelles sur le front de l’immobilier ? Chacun y va de son bilan et, pour les notaires, si l’on s’en tient aux actes signés jusqu’à fin 2022, on serait encore loin de la catastrophe. « Avec 36.840 transactions enregistrées en Haute-Garonne l’année dernière, le volume de ventes annuels a progressé de 1,8 % par rapport à 2021, qui avait déjà été une année exceptionnelle », a ainsi pointé maître Frédéric Giral, président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, il y a quelques jours.

Côté prix en revanche, seule une progression de 3 % a été enregistrée sur la même période, loin des +7,1 % de l’année précédente. À Toulouse, le prix médian dans l’ancien atteint désormais 3250 euros/m2 selon ces mêmes sources (en hausse de 1,4 %). Pour le réseau de la Fnaim, l’analyse est cependant différente : « Corrigés de l’inflation, les prix de vente sont en réalité en baisse de 4,9 % dans l’ancien à Toulouse », publie le réseau dans ses dernières statistiques.

Désertion des acheteurs et, pour ceux qui restent, fortes négociations en coulisses et réelles difficultés à se faire financer… Voilà ce que décrivent courtiers et agents immobiliers de la Ville rose. « L’effet de l’inflation est réel sur le marché », estime d’ailleurs Nicolas Puglièse, directeur régional immobilier chez Cafpi. « Il ne faut pas se fier à une apparente stabilité des prix, on assiste en réalité à des négociations de 5 à 10 % et cela n’est pas près de s’arrêter car les taux, eux, vont continuer de monter ! » prévoit le spécialiste.

Pas encore d’effet 3e ligne

En réalité, l’année 2022 s’est jouée en deux actes. Un premier semestre encore très actif, suivi depuis l’été par un net ralentissement et, finalement, une baisse inexorable du nombre de ventes. « Nous avons comptabilisé une baisse de 30 % des ventes dans certains quartiers entre l’automne et janvier 2023 et environ 15 % d’acheteurs sont empêchés d’acheter à cause des taux, avec même des retours de biens sur le marché », décrit aussi Frédéric Sayous, à la tête de plusieurs agences Century 21 à Toulouse (quartier Saint-Cyprien), Blagnac et Tournefeuille. Ce mois de mars, le courtier Pretto constate un taux de crédit moyen de 3,29 % sur 20 ans et de 3,40 % sur 25 ans.

Quel effet sur la cote des quartiers ? « Les baisses se jouent surtout dans les quartiers les plus chers, autour de 5000 euros/m2, sans doute parce qu’ils avaient atteint leur prix maximum ; et d’ailleurs, pour les prochains mois, nous tablons plutôt sur une stabilisation que sur une chute violente des prix », estime maître Henri Chesnelong. « D’autant que l’on parle d’à peine 150 transactions pour chacun de ces quartiers », nuance le notaire. L’an dernier, on a ainsi constaté des baisses de 4,8 % dans le quartier Saint-Étienne (5410 euros/m2), 7,4 % à Saint-Georges (5000 euros/m2) ou encore 1,4 % au Capitole (5290 euros/m2). Seule exception pour le quartier des Carmes, qui connaît encore une hausse des prix de 6,8 % (5350 euros/m2).

Quant à un éventuel effet de la future ligne 3 du métro ? Il serait pour l’instant inexistant.

Béatrice Girard

Sur la photo : Pour Frédéric Giral, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, il n’y a ni retournement ni chute violente des prix. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.