Immobilier tertiaire. À Toulouse, le groupe Lazard investit autour du Meett

L’horizon s’éclaircit autour du Meett. Inauguré en septembre dernier, le parc des expositions de Toulouse Métropole est en effet à l’arrêt complet en raison de la crise sanitaire. Mais Europolia vient d’attribuer un foncier à Lazard Group Real Estate, en proximité immédiate du centre de convention. En tant que maitre d’ouvrage et investisseur, il y construira dès l’automne prochain un pôle économique de 25.000 m2. « C’est l’aboutissement d’un premier concours lancé en 2018 et gagné à l’époque par Linkcity et l’agence Khardam. Mais, en 2019, Linkcity s’était retiré du projet », précise Anne Fraisse, la directrice adjointe d’Europolia.

Le projet prévoit de développer 8755 m2 de locaux d’activité et 16.210 m2 de bureaux et sera labellisé Breeam [1] niveau very good. Une bonne nouvelle aussi pour le marché de l’investissement tertiaire, qui a connu un net repli en 2020 à Toulouse. « Nous nous étions engagés sur ce projet avant la crise sanitaire, mais si nous avions eu le moindre doute, nous nous serions retirés depuis », indique Laurent Lombardo, le directeur régional grand sud du groupe Lazard. « Au contraire, nous y croyons. D’ailleurs, deux preneurs, sous-traitants de l’aéronautique se sont déjà positionnés. »

Lancement des travaux à l’automne 2021

Pour ce programme, les attentes d’Europolia étaient précises. « Nous souhaitions un parc qui concentre de l’activité mais soit conçu de façon très compacte, dans l’alignement du hall d’exposition du Meett et avec le moins d’emprise possible au sol. Un parking silo de 500 places est d’ailleurs prévu en entrée d’ilot, pour éviter de longues nappes de parking aérien bitumé. »

Autre demande de l’aménageur, concevoir une offre flexible qui réponde aussi bien aux besoins des PME qu’à celles des grandes entreprises. « Nous ferons pratiquement du sur-mesure, pour répondre aux besoins des preneurs qui auront d’ailleurs le choix entre la location et l’achat », souligne Laurent Lombardo. Il prévoit, selon les lots, des valeurs locatives entre 140 et 150 euros/m2 et entre 2200 et 2700 euros/m2 à la vente.

Les travaux de la première tranche (13.000 m2) sont annoncés à l’automne 2021 pour une livraison deux ans plus tard. « À ce moment-là, nous démarrerons la seconde tranche, sauf si nous avons déjà rempli 100% des surfaces en amont. Auquel cas nous n’attendrons pas. »

Pour l’architecture, l’agence Kardham a choisi une enveloppe en métal et polycarbonate pour respecter l’unité demandée avec le hall d’exposition du Meett. Ce programme relance les aménagements autour du parc des expositions et l’aménageur public espère, dès cette année, un dépôt de permis pour le complexe hôtelier et le centre d’affaires. Ils doivent être construits par Vinci Promotion, associé au groupe Accor et au cabinet d’architecture Lacaton et Vassal, sur deux lots attribués depuis 2019.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les aménagements redémarrent autour du Meett avec la construction d’un pôle économique de 25.000 m2 par Lazard Group Real Estate. Crédit : Kardham.