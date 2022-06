L’Agence 636 et Silgoweb s’unissent sous le statut Scop

L’Agence 636, spécialisée en communication digitale et réseaux sociaux (basée à Toulouse, Paris et Lyon) et l’agence Silgoweb (basée à Toulouse), spécialisée dans le référencement, s’assemblent sous forme de Société coopérative et participative, après douze mois de préparation. C’est Ludovic Craïssac, le fondateur de l’Agence 636, et Jean Ciapa, fondateur de Silgoweb, qui ont initié ce projet « porteur de sens ». Ce nouveau statut permet une distribution égale « des rôles et des missions » de chacun, puisque les salariés deviennent associés majoritaires.

Toutes deux fondées en 2016, les deux entreprises souhaitent « partager leurs valeurs communes et leurs expertises complémentaires ». Les équipes précisent qu’il est rare pour une agence de communication d’adopter le statut Scop, mais celui-ci permet que « chacun puisse s’exprimer à voix égale ». Au total, la fusion comprend cinq associés et un collaborateur salarié. Trois mandats sociaux sont attribués et changeront de main tous les cinq ans. Actuellement, c’est Laetitia Ruault Durand qui préside la Scop. Elle précise que la réelle conséquence de ce changement de statut est que « tout salarié devra obligatoirement s’associer au bout de deux années au sein de la Scop ». LA nouvelle structure ambitionne de compter dix collaborateurs d’ici à cinq ans.

Pour célébrer la fusion, l’événement rétroSCOPtive sera organisé le mardi 14 juin, de 16h à 18h30. L’occasion pour les associés de retracer l’histoire des deux agences, partager les raisons de ce changement et détailler leurs ambitions à venir. L’équipe répondra à tout questionnement relatif à cette nouvelle Scop.

Valentine Marchou