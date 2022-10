L’Autorité environnementale juge le projet A69 « anachronique »

En septembre dernier, le Conseil national de protection de la nature (CNPN), instance d’expertise scientifique et technique rattachée au ministère de l’Écologie, avait pointé « l’absence d’éléments tangibles permettant de justifier de l’intérêt public majeur » du projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse porté par Atosca. Saisie pour avis par les préfets de Haute-Garonne et du Tarn, qui jugent cette future liaison « indispensable » pour le désenclavement du bassin Castres-Mazamet, l’Autorité environnementale vient à son tour d’émettre de sévères critiques.

« De façon générale, ce projet routier, initié il y a plusieurs décennies, apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de sobriété, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la pollution de l’air, d’arrêt de l’érosion de la biodiversité et de l’artificialisation du territoire et d’évolution des pratiques de mobilité et leurs liens avec l’aménagement des territoires », a jugé l’autorité, incarnée par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, dans son avis du 5 octobre. De quoi donner du grain à moudre aux collectif d’opposants la Voie est libre, à la veille de leur « grande marche contre l’A69 » prévue du 21 au 24 octobre entre Verfeil et Castres.

De son côté, le concessionnaire Atosca a indiqué que les recommandations formulées par l’Autorité environnementale allaient lui « permettre de préciser le dossier d’étude d’impact nécessaire à l’enquête qui se déroulera cet automne ».