L’Insee dévoile le bilan économique 2022 de l’Occitanie

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié une synthèse sur l’économique régionale en 2022 en Occitanie. Celle-ci dévoile que l’activité économique a ralenti l’an dernier sous l’effet de la crise énergétique et d’une forte inflation. Néanmoins, l’emploi salarié résiste, porté par le redécollage de la filière aéronautique. Cette dernière a vu ses effectifs progresser de 4,1 % sur un an. En revanche, l’activité ralentit dans la construction et dans le commerce, secteurs affectés par la hausse des prix et des taux d’intérêt. La Haute-Garonne est le département le plus dynamique de la région Occitanie en 2022.

À noter que cette synthèse a été rédigée en collaboration avec la Dreets [1], la Dreal [2], la Draaf [3], la Banque de France et Pôle emploi.