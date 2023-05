Ce mardi 23 mai, le Pullman Toulouse Centre accueille une heure de conversation autour du sujet de l’inclusion grâce au sport et au gaming. L’hôtel s’associe avec Les Échos Start [1] pour « mettre en lumière les engagements des jeunes leaders responsables et inspirants de moins de 35 ans ».

À l’occasion de ce Talk des Échos Start, deux femmes prendront la parole. Jennifer Lufau, fondatrice de l’association Afrogameuses, souhaite grâce à cette association rendre le monde du jeu vidéo plus inclusif pour les femmes noires qui sont souvent victimes de remarques racistes et sexistes. Noémie Marchyllie est de son côté cofondatrice de Kabubu, une association qui vise à favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées.

Les inscriptions se font via un lien.

L’inclusion grâce au sport et au gaming, mardi 23 mai, 19 heures, Pullman Toulouse Centre, allées Jean-Jaurès.