L’Agence de l’eau Adour-Garonne est une des six agences françaises à lutter contre la pollution des milieux aquatiques et reconnue par le Conseil de l’Union européenne. Pour la seconde fois, elle souhaite faire découvrir les grands enjeux de la préservation de l’eau dans le Grand Sud-Ouest, grâce à la 2e édition de l’Odyssy, du 22 au 26 juin prochains.

Trente-six jeunes volontaires européens, de 18 à 25 ans, viendront montrer l’exemple et participer à la protection de l’environnement. Le but est le suivant : « renforcer la mobilisation citoyenne face au défi climatique ». De la source de la Garonne, au Val d’Aran en Espagne, jusqu’à l’estuaire de la Gironde où le fleuve rejoint l’océan, cette jeune équipe s’impliquera dans la défense de l’environnement comme « symbole fort de l’engagement des jeunes ».

Des épreuves sportives, des visites d’installations et des observations de milieux aquatiques attendent les volontaires ainsi que plusieurs rencontres avec des acteurs engagés dans la préservation de l’environnement. Le grand public est également « invité à suivre leur aventure » sur les réseaux sociaux ou bien en réel, avec des rencontres dans certains villages d’eau situés à Toulouse et Bordeaux, les 24 et 25 juin.

Pour plus d’informations