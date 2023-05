La Banque de France dévoile son activité économique régionale pour le premier semestre

En avril, selon la Banque de France, l’activité économique régionale a progressé plus fortement que sur le plan national. Cela s’explique en partie par la production dans l’industrie (agroalimentaire, matériel de transport, équipements électriques et électroniques et les autres produits industriels), qui a progressé en avril grâce à « des recrutements et aux prix des matières premières qui se sont stabilisés ».

Concernant les services marchands (ingénierie technique, hébergement, édition, activités informatiques et services d’information, services administratifs et de soutien, transports et entreposage), l’activité a progressé dans la plupart des filières malgré les difficultés à recruter et les hausses des charges. Elle est cependant en retrait dans le secteur des transports.

Le secteur du bâtiment, lui, a connu une légère reprise. « Les carnets de commandes laissent entrevoir des perspectives correctes sur la fin du premier semestre », indique la Banque de France.

Pour le mois prochain, « la croissance marquera le pas dans tous les secteurs même si des recrutements sont attendus. Les prix seront globalement stables hormis dans le BTP, où ils afficheront une légère hausse », prévoit l’organisme.