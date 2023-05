La Clinique des Champs-Elysées, nouveau géant de la médecine esthétique, arrive à Toulouse

Après Paris, son adresse historique, Lille en septembre 2019, Bordeaux en 2021 ou plus récemment Montpellier et Strasbourg, la Clinique des Champs-Elysées poursuit son expansion avec l’ouverture d’une quatorzième implantation à Toulouse. Fondé dans les années 1990 par Massou Cohen, le groupe de médecine esthétique a été rejoint par sa fille, Tracy Cohen Sayag, ex-financière de Rothschild, qui en a pris les commandes il y a douze ans. Après avoir restructuré l’entreprise familiale, alors en difficulté, sa présidente a impulsé une dynamique de conquête du marché français en créant « une enseigne » au concept bien rodé : « un ADN fort en conseils, plutôt haut de gamme mais accessible, avec une offre à 360° » pour traiter à la fois les problématiques de peau, de surpoids ou encore de chute de cheveux.

Depuis son arrivée à Dijon, en novembre dernier, la Clinique des Champs-Elysées investit le paysage hexagonal au rythme d’une ouverture par mois avec l’objectif d’atteindre quarante à quarante-cinq implantations d’ici à 2025. Le groupe, qui a enregistré 30 millions d’euros de recettes cumulées en 2022 et traité quelque 100.000 patients, vise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros cette année.

Raise Investissement au capital

Pour financer son ambition, il a fait appel au soutien d’une quinzaine de banques et, en 2022, au fonds français Raise Investissement, qui détient désormais 20 % de son capital, les 80 % restants étant aux mains de Tracy Cohen Sayag et de son père. « Le secteur de la médecine esthétique connaît une croissance de 15 à 20 % par an au niveau mondial et ne compte pas encore de leader en Europe, c’est pourquoi il intéresse les fonds. La France est en retard, avec un taux de pénétration de 10 %, là où le Brésil est à plus de 70 %, mais elle va suivre. » Sur un marché qui n’est pas encore réglementé et donne lieu à de nombreuses dérives, la Clinique des Champs-Elysées défend son « professionnalisme » et son « éthique ».

« Nous travaillons sur des protocoles de soins communs à tous nos établissements, validés par un board scientifique de quarante médecins. Tous les nouveaux médecins qui interviennent dans nos cliniques ont été formés durant deux mois », souligne Tracy Cohen Sayag. À Toulouse, où il a investi 300 m2 dans le quartier de Saint-Georges et emploie pour l’instant dix personnes sur un effectif total de 200 salariés, le groupe table sur 1500 à 3000 patients la première année avec un panier moyen de 450 euros.

Le modèle économique de la Clinique des Champs-Elysées repose sur des actes de médecine esthétique peu invasifs dont l’épilation laser (20 % de la demande) ou les injections (mésothérapie, acide hyaluronique) mais qui, pour être efficaces, nécessitent plusieurs séances. Très minoritaire, la chirurgie pure représente 5 % de la demande. Dans la Ville rose comme ailleurs, le groupe cible particulièrement les 18-35 ans, qui constituent aujourd’hui 50 % de sa patientèle.

Johanna Decorse

Sur la photo : La Clinique des Champs-Elysées a ouvert à Toulouse le 11 mai dernier sa quatorzième implantation en France. Crédit : La Clinique des Champs-Elysées.