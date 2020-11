La Madeleine de Bhallot 100 % lin huilé

Après les sacs à dos en toile de jute et les espadrilles, Bhallot continue d’explorer les fibres naturelles alternatives. La jeune marque toulousaine a lancé cet été Madeleine, un sac à main bandoulière en lin huilé, entièrement dessiné, conçu et fabriqué dans l’Hexagone.

Une première en France selon Jean-Baptiste Astau, ingénieur de l’Icam, qui a lancé Bhallot en août 2017 et dont l’objectif est de participer à la relocalisation de la filière lin. « La France assure 80 % de la production mondiale mais seuls 20 % de la transformation se fait en Europe. Le lin que nous utilisons est certifié Masters of linen. Il garantit une traçabilité et une transformation responsable, à toutes les étapes, de la graine, cultivée en Normandie, au tissage, réalisé en Belgique. Le tissu est ensuite imperméabilisé à l’huile de lin dans le Tarn. »

Assemblé dans l’atelier-boutique toulousain de Bhallot, place Arnaud-Bernard, le sac à main Madeleine est décliné en plusieurs couleurs 100 % naturelles et sans produits chimiques. Son concept, à base de lin huilé, pourrait bientôt profiter à de nouvelles créations de la marque, portefeuilles et sacoches vélo.

J.D.

crédit photo : Bhallot