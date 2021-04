La Région Occitanie et la grande distribution jouent groupés pour valoriser les produits locaux

Mettre en avant les produits locaux et régionaux dans les rayons des grandes surfaces, tout en assurant une meilleure rémunération aux producteurs. C’est le sens de la charte d’engagement pour la grande distribution durable en Occitanie signée jeudi entre la Région et six enseignes de la grande distribution.

« Alors que la grande et moyenne distribution représente 70% de la consommation en Occitanie, un travail commun avec les enseignes est indispensable pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés », a indiqué Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. « Avec cette charte, l’ensemble des enseignes de la grande distribution s’engagent avec nous à dire "oui aux produits d’Occitanie". C’est un signal d’autant plus fort pour nos producteurs qu’il intervient dans une période très complexe pour eux. »

Augmenter de 10% le nombre de produits et leur visibilité

Après dix-huit mois de travail avec la Chambre régionale d’agriculture, Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc et Super U se sont donc engagés dans cette charte commune pour une durée de trois ans, reposant sur trois thèmes déclinés en dix engagements. Aujourd’hui, plus d’un millier de producteurs régionaux sont référencés dans certaines enseignes de la grande distribution. « L’ambition est de développer les achats des consommateurs sur les produits d’Occitanie en les valorisant dans les magasins, en les poussant pour qu’ils soient vus et abordables », explique Grégory Vouters, administrateur national de la Coopérative Système U. « Cela se traduira par un développement du chiffre d’affaires des producteurs concernés. Il y aura aussi des show-rooms d’ici cet été pour augmenter le nombre de fournisseurs présents et développer pour chacun des gammes présentes dans nos magasins. »

Les engagements sont notamment d’accroître d’au moins 10% par an le nombre de produits et de fournisseurs régionaux référencés dans les magasins, d’augmenter d’au moins 5% le chiffre d’affaires sur les produits régionaux, d’augmenter la visibilité des produits régionaux dans les rayons avec une signalétique spécifique pour l’ensemble des enseignes ou encore de lancer l’opération « Oui aux produits d’Occitanie » cet été dans toutes les enseignes, afin de mieux faire connaître les produits régionaux.

Un comité de suivi associant les partenaires de la charte et les représentants de la grande distribution sera mis en place pour coordonner les actions communes à l’ensemble des acteurs, définir les éléments de communication et mutualiser les démarches. La grande distribution est représentée en Occitanie par 2000 magasins, comptabilisant 58.726 salariés.

Julie Rimbert

Sur la photo : Jean-Louis Cazaubon, président de la Chambre régionale d’agriculture, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Grégory Vouters, administrateur national de la Coopérative Système U. Crédit : Fabien Ferrer - Région Occitanie.