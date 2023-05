La Région mobilise 2,3 millions d’euros pour ses budgets participatifs

Dans le cadre de ses budgets participatifs, la Région Occitanie va mobiliser cette année 2,3 millions d’euros pour soutenir les initiatives qui seront plébiscitées par le vote des habitants. L’édition 2023 porte particulièrement sur les thématiques de la biodiversité, des enjeux climatiques, de la gestion des ressources, des énergies renouvelables, de l’alimentation et de la protection des arbres.

Lancés en 2019 pour valoriser et accompagner des projets citoyens en lien avec les grandes orientations fixées par la Région, les budgets participatifs visent à soutenir les initiatives à impact collectif. Depuis leur mise en place, ils ont permis d’accompagner plus de 300 projets innovants sur l’ensemble du territoire régional pour un montant global de 10 millions d’euros. Collectivités, associations ou citoyens peuvent déposer leur candidature jusqu’au 16 août 2023 sur le site laregioncitoyenne.fr

Les dossiers seront analysés par les services de la Région jusqu’au 30 novembre. Quant au vote citoyen, ouvert aux habitants d’Occitanie âgés de 15 ans et plus, il sera programmé du 1er décembre au 15 janvier 2024, et permettra de sélectionner trois lauréats dont on connaîtra les noms début février.