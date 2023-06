La Rencontre des Chefs met les entreprises toulousaines aux fourneaux

Une compétition de cuisine débarque à Toulouse. Initiée par Allan Fenoglio, fondateur du Collectif des sportives, la Rencontre des Chefs fait partie des actions mises en place dans le but de « rapprocher le sport toulousain et le monde économique », dans le cadre d’un déjeuner d’affaires innovant. Il s’agit d’un challenge interentreprises qui oppose, tous les mois, deux sportifs de haut niveau et un professionnel toulousain (entreprises privées, responsables de clubs, personnalités institutionnelles) dans une compétition de cuisine inspirée de l’émission de Top Chef. L’ancien nageur Fabien Gilot, l’ex-international de rugby Vincent Clerc, la traileuse Vanessa Morales ou la rugbywoman Fiona Lecat ont notamment participé.

Initialement, les entreprises ont créé leurs équipes afin d’aligner un collaborateur chaque mois dans la compétition. Après un an de compétition, les entreprises participantes (Orange, les Halles de la Cartoucherie, le Réseau SNCF, Kaufman & Broad et Barthélémy Avocats) et les sportifs ont cumulé des points afin d’atteindre la finale.

Créée Toulouse en 2018, Le Collectif des sportives a « pour but de structurer et développer le sport féminin de haut niveau », déclare Allan Fenoglio, en organisant notamment des actions pour aider les sportives à « être mises en valeur et à trouver des financements ». Mais les différentes rencontres sont aussi un moyen pour les entreprises de fédérer leurs équipes et de communiquer sur leurs actions et leurs valeurs. « Nos déjeuners sont construits autour de trois valeurs fortes : le sport, l’égalité et l’économie. »

Développer son réseau autrement

Après une dernière session en mai, la finale se tiendra le 19 juin 2023 à l’Atelier des chefs, dans le quartier François Verdier, à Toulouse. Cette dernière est ouverte à dix entreprises supplémentaires. Les collaborateurs de ces entreprises seront intégrés aux équipes déjà constituées.

Quatre chefs seront présents pour épauler les équipes. La notation se fera sur le dressage mais aussi sur la dégustation. Pour l’occasion, les fruits et légumes proviendront exclusivement du Grand Marché de Toulouse.

Allan Fenoglio rappelle les avantages d’une telle aventure pour une entreprise. « C’est un moment fédérateur et les entreprises et sportifs vont pouvoir développer leurs réseaux. C’est aussi l’occasion de sensibiliser à la question de la mixité et à la place de la femme dans le sport mais également en entreprise. Et si ça leur plait, pourquoi ne pas s’inscrire à la saison 2. » Car, oui le projet est renouvelé et reprend, dès octobre prochain.

Lucie Ribaut

Sur la photo de Une : de gauche à droite, Fabien Gilot, Jessica Bittencourt (cheffe cuisinier), François Rouvera, d’Orange, Manuel Amenedo, de Réseau SNCF, et Allan Fenoglio, président Collectif des sportives.

Sur la deuxième photo : de gauche à droite, Jessica Bittencourt, Fabien Gilot, Laurie Bernal, des Halles de la Cartoucherie, Allan Fenoglio, Maya Canet, de l’association Le Collectif SHN, et Paul Marcon du Toulouse Olympique XIII. Crédit : Guillaume Cadiet.