Ce jeudi 15 septembre prochain, Aerospace Valley et la communauté d’experts Comet proposent, à l’Icam de Toulouse, un atelier centré sur la géolocalisation indoor, une technologie de l’industrie 4.0. L’objectif est de savoir si cette dernière est adaptée aux activités industrielles et spatiales, notamment à travers des retours d’expériences d’entreprises qui l’utilisent et un état des lieux des usages de la géolocalisation.

La géolocalisation permet notamment de régler des problèmes de traçabilité et de localisation ou de pertes et de vols. Seront abordés au cours de l’événement les manières de localiser des objets et obtenir un inventaire en temps réel, de mieux comprendre les flux de production…

Inscription (gratuite mais obligatoire) et informations.

La géolocalisation dans le spatial. Jeudi 15 septembre 2022, à l’Icam Toulouse, de 8h30 à 17h30.