La guerre des couteaux est relancée entre Laguiole et le Puy-de-Dôme

Avec la demande l’an dernier de l’Indication géographique protégée (IGP) pour le couteau de Laguiole déposée par le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole, on pensait que la guerre des couteaux était terminée. Alors qu’une seconde enquête publique sur l’IGP des couteliers aveyronnais court jusqu’au 10 février, une deuxième demande d’IGP a été déposée pour le couteau Laguiole, par l’association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne (CLAA). Les Aveyronnais revendiquent l’appellation « Couteau de Laguiole » alors que les fabricants du Puy-de-Dôme veulent la nommer « Couteau Laguiole ».

Ce dépôt de CLAA auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), avec une enquête publique jusqu’au 21 mars, ne passe pas auprès des couteliers aveyronnais. « On ressent de la colère, de l’incompréhension, car ils revendiquent le couteau Laguiole alors que sur les 38 entreprises demandant cette IGP, deux sont situées à Laguiole, le reste dans le Puy-de-Dôme, près de Thiers », s’insurge Honoré Durand, président du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole. « On dévoie l’esprit de la loi, qui doit protéger un produit venant d’un territoire géographique. Un jour, les Corses vont la demander aussi ! Et pour les produits alimentaires, on pourrait alors dire que le Morbier peut être produit dans l’Aveyron, le Roquefort dans les Pyrénées ! Les consommateurs vont encore être floués et notre village, dont le couteau est le produit emblématique, aussi. »

Être représentatif d’une filière

L’association CLAA a tenu le 11 février une conférence de presse pour donner ses éléments « sur la réalité de l’histoire du couteau de Laguiole, sa fabrication et sa zone de géographie réelle ». Pour Aubry Verdier, le président de CLAA, « il faut être dans une position de rassembleur. Le bassin de Thiers et les producteurs de Laguiole doivent être unis sur le couteau car cela ne doit pas être une guerre entre deux territoires mais l’union de ces deux territoires contre la mondialisation. Le bassin de Thiers a toujours été lié à la fabrication du couteau Laguiole, c’est démontré par des documents historiques, et il ne faut pas que l’IGP soit attribuée à quelques fabricants laguiolais qui la veulent pour eux alors que c’est la reconnaissance du savoir-faire du bassin de Thiers et de Laguiole. »

Du côté de l’Inpi, on confirme qu’une seule IGP sera évidemment attribuée. La décision pour l’IGP « Couteau de Laguiole » sera connue le 10 avril, deux mois après la clôture de la seconde enquête publique. « Si la décision ne les satisfait pas, ils pourront ensuite déposer un contentieux », précise Antoine Ginestet, responsable des IG à l’Inpi. « L’objectif d’une IG est d’être en adéquation avec la qualité spécifique du produit, de valoriser un savoir-faire collectif qui a perduré dans le temps et qu’elle soit représentative de la filière, d’une zone géographique. Le dossier de Laguiole est compliqué mais l’idée, avec cette IGP, est de clarifier les choses pour le consommateur. »

Un enjeu économique majeur pour le Puy-de-Dôme, qui compte 400 emplois dans la coutellerie pour un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros. Dans le nord-Aveyron, ce sont 220 personnes qui œuvrent pour la fabrication du célèbre couteau pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : Les couteaux de l’entreprise Forge de Laguiole. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.