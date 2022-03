La préfecture fait obstacle à l’experimentation du revenu de base jeunes en Haute-Garonne

La mine est encore plus sévère que d’ordinaire. Le président du Conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric a des mots durs, cinglants, pour déplorer la décision de la préfecture de couper court à son projet d’expérimentation d’un revenu de base pour les 18-24 ans [1] pendant dix-huit mois auprès de 4000 jeunes haut-garonnais. « C’était une avancée, un revenu pour la décence humaine. Interdire de l’expérimenter, c’est une preuve du mépris du gouvernement pour la jeunesse, une ignorance des difficultés de leur vie. »

Le président du Département rappelle par ailleurs « le sérieux » et « la solidité » du projet, accompagné notamment par l’Université Toulouse - Jean Jaurès. Mais face à cette décision, les marges de manœuvre départementales sont étroites. Impossible de braver l’interdiction. « Nous pourrions être attaqués administrativement et pénalement. Cela pourrait être assimilé à du détournement de fonds publics. Les jeunes pourraient surtout être contraints de rembourser les montants perçus. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce risque », estime avec gravité Georges Méric. Mais contester la décision devant le tribunal administratif n’est pas non plus envisageable. « La décision du préfet est extrêmement bien ficelée. Il s’oppose notamment à "la rupture d’égalité" induite par le tirage au sort », explique le président, qui regrette que le préfet n’ait pas « au vu du contexte de crise économique et au nom de l’expérimentation, autorisé cette rupture momentanée d’égalité ».

Le projet va demeurer un enjeu politique.

La seule solution désormais, c’est « le lobbying médiatique et politique ». Les départements de gauche, dont dix-sept sont intéressés par des expérimentations semblables, « vont travailler ensemble » sur la meilleure façon de faire avancer ces initiatives, notamment au sein de l’Assemblée des départements de France (ADF). « Nous comptons aussi faire des propositions via des relais au Sénat et au sein de la nouvelle Assemblée nationale », annonce Georges Méric, qui se dit toujours « déterminé » à faire avancer un projet « de changement social ». « Ce n’est qu’un contre-temps, un retard », espère le président socialiste.

Le préfet d’Occitanie et de Haute-Garonne a réagi, un peu plus tard dans la journée, à la prise de parole de Georges Méric. « Le département a été sensibilisé en amont sur le caractère illégal de la démarche, celle-ci n’étant pas autorisée par la loi au regard de l’article 72 de la constitution. Par la suite, dans le cadre du contrôle de légalité exercé a posteriori, l’illégalité du dispositif projeté a été confirmée », estime Étienne Guyot.

« Cependant, si le département ne peut allouer des aides à des bénéficiaires choisis aléatoirement, entraînant un risque de rupture d’égalité, il pourrait intervenir, au titre de sa compétence en matière de solidarité et d’action sociale, pour instaurer des aides dédiées à un public spécifique, sur des critères liés à une situation sociale et financière objective », considère le préfet de Haute-Garonne. Mais le revenu de base perdrait alors le caractère universel voulu par le Département.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Arnaud Simion, vice-président du Conseil départemental de Haute-Garonne en charge notamment de l’action sociale de proximité et de l’insertion, et Georges Méric, le président du Conseil départemental de Haute-Garonne. Crédits : Aurélien Ferreira - CD31.