Laurence Clerc Castaignede, AccorInvest : « Créer du lien entre nos hôtels et les acteurs économiques »

Laurence Clerc Castaignede, les hôtels Accor, ça représente quoi à Toulouse ?

Il y a trente-cinq hôtels Accor à Toulouse : de l’économique, du milieu de gamme et du premium. Pour ma part, je m’occupe du développement commercial et des relations publiques pour les sept hôtels toulousains qui appartiennent à AccorInvest, le fonds d’investissement du groupe Accor.

Quelles sont vos missions plus précisément ?

J’ai intégré le groupe il y a quatre ans sur un poste « Destination Toulouse ». Mon rôle est de créer du lien, entre nos hôtels et les acteurs économiques, sportifs, associatifs, etc. L’objectif, c’est de faire de nos établissements des lieux de vies. 65 % du tourisme à Toulouse est du tourisme d’affaires. Au delà de l’hébergement, les hôtels que je représente ont une grand capacité à recevoir des séminaires.

Il faut se rendre visible, créer des événements mais aussi montrer que l’on fait partie du tissu social local. Cela a été le cas par exemple lors de la crise sanitaire avec l’initiative Solidarité Étudiants Toulouse. Avec d’autres entreprises du secteur hôtelier ou de l’événementiel comme Quai des Étoiles, de Nathalie Capdevielle, nous avons créé un collectif pour apporter un soutien aux jeunes qui étaient en grande précarité. Au centre commercial Compans-Caffarelli, nous avons organisé une grande journée où nous avons distribué des colis alimentaires et de première nécessité aux étudiants. Nous avons collaboré sur ce projet aussi avec Engie qui a un fait un don de 10.000 euros pour financer l’initiative.

Quel bilan pour l’année 2022 ?

Économiquement, on a fait une très belle année 2022 avec une activité commerciale sur certains mois aussi importants qu’avant le Covid.

La problématique qu’on a rencontrée est liée à l’emploi. Difficile pour nous de recruter et de stabiliser nos effectifs. Nous ne cessons de nous interroger sur ce que l’on peut apporter à nos salariés pour qu’ils viennent vers nous et s’impliquent davantage. Nous aimerions créer un sentiment d’appartenance fort.

Avez-vous déjà mis en place des actions pour atteindre cet objectif ?

Nous agissons notamment sur la place des femmes et pour plus de diversité au sein d’Accor. Nous avons un réseau interne qui s’appelle Riise, dont l’objectif est, par le biais de formations et d’un système de mentorat, de lutter contre les stéréotypes et de pousser à un montée en compétences vers des postes de direction des femmes et des minorités. Trois des sept hôtels que je représente sont dirigés par des femmes.

Des projets à venir sur Toulouse cette année pour Accor ?

Pas de gros projets à court terme. Le dernier grand projet a été la rénovation du Mercure Compans-Caffarelli en 2020 avec un auditorium de plus de 200 places et un patio pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes en cocktail. Un sacré défi car c’est l’hôtel qui permet de recevoir le plus grand nombre de personnes en séminaires, notre hôtel référence. Le Mercure Saint-Georges propose depuis quelques semaines une salle fitness. Le Novotel Toulouse Aéroport, va rénover l’ensemble de ses salles de réunion alors que le Novotel Compans Cafarelli vient de lui rénover l’ensemble de ses chambres.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Laurence Clerc Castaignede, responsable développement commercial et relations publiques pour AccorInvest à Toulouse. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.