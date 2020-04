Le jardinage à la mode de Dr. Jonquille et Mr. Ail

Sur un marché du jardinage en pleine expansion, Dr. Jonquille et Mr. Ail s’enracine. La jeune pousse créée en mai 2019 par quatre amis d’enfance, commercialise sur son site de vente en ligne des semences potagères, aromatiques et florales, reproductibles et certifiées bio.

« Notre site est pensé pour tous les types de jardiniers, les expérimentés qui y trouvent les graines dont ils ont besoin et les plus novices qui profitent de conseils pour semer, c’est la partie de Dr.Jonquille et pour l’entretien, avec M.Ail », expliquent les fondateurs. Installée dans l’espace de coworking Ô Local, à Toulouse, la société propose une centaine de références de graines pour lesquelles elle s’approvisionne auprès de trois fournisseurs français, dont le Gersois Essembio.

Tout le travail d’impression sur les packagings et les étiquettes est sous-traité localement auprès de l’imprimerie Graphitti. Fin d’année dernière, Dr. Jonquille et Mr. Ail a lancé quatre kits de jardinage éco-conçus autour de la permaculture, des premiers semis, des fleurs pour les abeilles et les légumes extraordinaires.

J.D.