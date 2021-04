Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation se lance dans des Challenges

Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation lance Challenges. Cette plateforme servira à centraliser et faciliter la mise en œuvre des d’appels à projets dans l’agriculture, l’agroalimentaire et les agro-industries. Elle est ouverte aux acteurs publics et privés adhérents du pôle souhaitant porter de telles opérations.

Première opération à découvrir en ligne l’Appel à Manifestation d’Intérêt OccitANum pour son Open Lab Viticulture. Lauréat 2019 du programme Territoires d’innovation lancé par le gouvernement, OccitANum (Occitanie Agriculture Numérique) est une démarche de living-lab. Dans ce cadre, Agri Sud-Ouest Innovation organise un appel à manifestation d’intérêt (AMI) à destination d’entreprises de l’Agtech autour de trois sujets : la détection des anomalies dans les vignobles (maladies, ravageurs, carences...) ; la modulation de la fertilisation des vignes en fonction de leur carte de vigueur et la gestion du statut hydrique de la vigne.