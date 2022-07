Le service de logistique e-Logik s’installe à Toulouse et triple sa surface

Expert en logistique dédié au e-commerce, e-Logik installe un nouvel entrepôt à Toulouse, soit 4000 mètres carrés de bâtiments neufs. Grâce à cela, le service toulousain triple sa surface et pourra donc gérer trois fois plus de flux que les autres bâtiments du service. Ce nouvel entrepôt dispose de 15.000 emplacements étagères et 2500 emplacements palettes.

Selon e-Logik, cet espace entièrement mécanisé permet de diminuer de 40 % les déplacements humains et donc d’augmenter l’efficacité du service de logistique. Créé en 2008 par Thierry Dupré, e-Logik regroupe vingt-six entrepôts entre la France et la Suisse. Depuis 2010, l’entreprise expédierait plus d’un million de colis chaque année.