À Toulouse, les ventes de logements neufs marquent le pas

Dans l’aire urbaine toulousaine, les semaines se suivent et se ressemblent. Les mises en ventes de logements neufs sont en baisse constante (-7 % en 2019), tout comme les ventes de logements neufs aux particuliers (-5 % sur la même période). « Ce sont des indicateurs que nous n’avions pas vu depuis 2015 et c’est inquiétant, car l’année 2020 devrait se poursuivre sur la même tendance », estime Jean-Philippe Jarno, le président de l’ObserveR de l’immobilier toulousain et directeur général d’Urbis réalisations.

Si la profession n’est pas optimiste pour les prochains mois, c’est avant tout en raison du calendrier électoral. « Depuis au moins six mois, de nombreux permis de construire ont été stockés et mis en attente. Or, il y aura encore plusieurs semaines d’attentisme après les élections municipales », prévoit le promoteur. « Nous en appelons vraiment aux élus à prendre conscience du besoin urgent et massif de remettre du stock de logements neufs à l’offre. »

Actuellement, l’ObserveR comptabilise 5324 logements neufs en stock dans l’aire urbaine, ce qui représente à peine neuf mois d’activité.

Dans ce contexte, les prix de logements neufs ne cessent eux, d’augmenter (+5 % en 2019), et il faut désormais débourser 4260 €/m2, stationnement compris, pour acheter un logement neuf dans Toulouse.

Toulouse reste désirable pour les investisseurs

Seule bonne nouvelle dans cette photographie, les ventes de logements en bloc aux bailleurs sociaux sont en forte hausse (+37 %) et elles ont d’ailleurs permis de compenser en 2019 la baisse des ventes aux particuliers. Les ventes en ZAC sont stables, elles ont représenté 24 % des ventes en 2019.

Le marché semble par ailleurs s’être rééquilibré dans l’aire urbaine, avec désormais 65 % des ventes réalisées à des investisseurs. Des acheteurs qui occupaient 80 % du marché neuf il y a seulement trois ans.

Jean-Philippe Jarno y voit les premiers effets des logements à prix maîtrisés désormais proposés sur le territoire. « La politique des logements plafonnés à 3000 €/m2, instaurée par la Métropole porte ses fruits », estime-t-il. En effet selon la nouvelle règle inscrite au PLU, 20 % de l’offre de logements neufs doit être proposée à prix maîtrisés. « 389 logements de ce type ont été vendus en 2019, c’est 29 % de plus qu’en 2018 et 205 lots sont actuellement en vente dans la métropole », constate Jean-Philippe Jarno.

Un dernier constat rassure les professionnels malgré ces performances décevantes : Toulouse tire mieux son épingle du jeu que Bordeaux ou Montpellier selon l’observatoire. Les deux métropoles voisines ont en effet vu respectivement leurs mises en ventes et leurs volumes de ventes dévisser en 2019. À Bordeaux par exemple les mises en ventes ont chuté de 30 % et les ventes de 3 %. À Montpellier, les mises en vente ont baissé de 22 % et les ventes de 15 %. « Si la situation est tendue à Toulouse, notre ville reste dans une situation plus désirable que ses voisines pour les investisseurs et c’est plutôt rassurant », estime le promoteur.

Béatrice Girard



Sur la photo : Les ventes de logements neufs en ZAC comme ici à la Cartoucherie ont représenté 24 % du marché en 2019. Crédit Hélène Ressayres – ToulÉco.