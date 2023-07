Travaux du Métro. Un pack d’avocats pour défendre les intérêts des commerçants toulousains

Un consortium d’avocats sort de l’ombre pour défendre les commerçants toulousains dont l’activité sera impactée par les travaux de la troisième ligne de métro qui devrait voir le jour en 2028. Cette action juridique conjointe est menée par quatre avocats toulousains (Judith Courquet, Romain Sintès, Nathalie Thibaud et Pierre Noual) et deux avocats parisiens (David Lovato et Christophe Lèguevaques).

Ce dernier a, en effet, été contacté cette année par Patrick Fontalirand de l’association Toulouse au fil de l’Ô, qui regroupe les acteurs des quatre-vingts voies et plans d’eau toulousains, car le tracé du métro C va impacter nombre d’entre eux. Plus de 1000 commerçants et entrepreneurs seraient concernés dans l’ensemble de la ville par des travaux qui ont démarré en 2022 et devraient s’étendre jusqu’en 2028. « Face à l’ampleur potentielle très forte du dossier », Christophe Lèguevaques s’est rapproché de consœurs et de confrères afin d’allier leurs diverses expertises (droit administratif, immobilier, des contrats, etc.). « Notre objectif est d’amener de la transparence et de l’égalité dans le traitement des dossiers d’indemnisation pour ces travaux qui vont avoir un impact considérable et durable pour les commerçants », résume Judith Courquet.

Tisséo aurait mis en place une commission il y a quelques mois, mais pour les avocats, « ses règles de fonctionnement ne sont pas encore claires et transparentes ».

Une plateforme numérique

Le consortium met déjà une proposition sur la table. « Il pourrait y avoir dans cette commission d’autres acteurs comme l’Urssaf ou la CCI, qui chacun pourrait apporter une forme de soutien financier. Cela allégerait la charge pour Tisséo et la métropole toulousaine », explique Romain Sintès.

Pour mieux travailler ensemble, les avocats utilisent MyLeo (anciennement MySmartCab), une plateforme numérique toulousaine dédiée aux actions juridiques collectives conjointes. Cette plateforme a été utilisée notamment dans le dossier Levothyrox, où des patients français se sont opposés au laboratoire Merck, au sujet d’une nouvelle formule du médicament contre les troubles de la thyroïde, aux effets indésirés.

L’objectif immédiat des avocats est d’être reçu rapidement par Jean-Michel Lattes, président de Tisséo, pour lui présenter leurs suggestions avant d’éventuellement entamer des démarches juridiques. Le consortium veut par ailleurs représenter les intérêts des commerçants toulousains, aussi face aux assureurs et aux bailleurs sociaux.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les avocats Judith Courquet, Pierre Noual, Nathalie Thibaud, Christophe Lèguevaques, David Lovato et Romain Sintès. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.