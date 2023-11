Ma boîte à moustique imite l’homme pour piéger le tigre

Le dispositif repose sur la méthode du biomimétisme. Il prend la forme d’une jardinière qui imite la présence humaine en copiant sa respiration, grâce à une faible émission de CO2 mais aussi son odeur, grâce à l’utilisation de phéromone. Attiré par cet avatar en métal, le moustique se retrouve aspiré à l’intérieur et piégé dans des filets. Les capteurs embarqués qui traitent les données météorologiques en temps réel permettent d’émettre le CO2 au moment où sortent les moustiques pour limiter l’impact carbone. Imaginés au départ pour les particuliers, les pièges de Ma boîte à moustique se déclinent également dans une gamme plus « robuste » pour les collectivités ou les professionnels qui souhaitent l’installer dans l’espace public.

Tous les modèles sont fabriqués dans l’atelier d’assemblage de l’entreprise, à Tullins, en Isère, département où sont produits l’enveloppe en acier époxy des pièges et les cartes électroniques qui commandent le dispositif. Les détendeurs de gaz proviennent d’Alsace et les filets textiles de la région lyonnaise mais c’est dans les Hautes-Pyrénées qu’est sourcé le dioxyde de carbone indispensable au système de piégeage. Il est fourni par la start-up Gaz de Ferme, installée à Vic-en-Bigorre, qui a mis au point une technologie brevetée de séparation, purification et valorisation du biogaz en biométhane et bio CO2.

