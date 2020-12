Malgré le Covid-19, le marché d’intérêt national de Toulouse tire son épingle du jeu

Le ventre de Toulouse ne crie pas famine. Le Grand Marché de Toulouse, nouveau nom du marché d’intérêt national de la Ville rose, « ne va pas si mal ». « Il se projette », complète sa directrice générale Maguelone Pontier, qui avoue une perte de 300.000 euros de chiffre d’affaires en 2020. Sans surprise, le premier confinement, qui a interdit aux marchés de plein vent de vendre leurs produits, est la principale raison de cette baisse. Et ce, malgré la mise en place d’initiatives solidaires pour aider les 500 locataires (producteurs, grossistes, transporteurs, formateurs...) du deuxième marché de France, après Rungis, en banlieue parisienne. Car très vite, dès le 15 mars, des solutions ont été mises en place pour limiter les effets de la crise, comme la livraison de paniers à domicile pour écouler les stocks ou l’installation d’un drive. Les Belles gamelles, l’association humanitaire portée par le chef Simon Carlier qui vient de s’installer définitivement au sein du marché, préparait 700 repas par jour qu’elle distribuait à différentes associations et banques alimentaires.

Mais la précarité alimentaire reste en hausse lors de ce deuxième confinement. Le cuisinier toulousain cherche alors de nouvelles bonnes volontés pour servir les repas aux démunis. Le Grand Marché, avec l’appui de Toulouse Métropole, fait également un geste solidaire envers les entreprises qui ont perdu 50% de leur activité. Fleuristes, traiteurs, restaurateurs, particulièrement mis en difficultés, voient leur loyer offert. « Nous voulons, fin 2021, repartir avec tous nos locataires, quitte à dégrader notre CA », insiste Maguelone Pontier. « Nous savons que certaines vont bien et d’autres sont plus fragiles. Et nous ne connaissons pas l’état de leur trésorerie », ajoute-t-elle.

Une plateforme de services et d’entreprises

La jeune femme note toutefois que le nombre de locataires n’a jamais été aussi haut. Une dizaine de petites entreprises et de startups, qui proposent des solutions adaptées à la situation sanitaire inédite, avec des applications de livraisons à domicile, de consignes ou de localisation des commerces autour de chez soi, se sont installées au Min depuis mars dernier.

Un constat qui conforte la volonté de diversification de ce marché, entamée il y a trois ans. « Nous avons réfléchi mais nous avons décidé de maintenir notre feuille de route », avoue Maguelone Pontier. « Car la diversification du marché s’est même développée avec le Covid. » Une plateforme de 850 m² installée dans un bâtiment d’une surface totale de 3200 m² doit accueillir jusqu’à soixante-dix personnes à partir de mai, dont un cabinet comptable, une banque et un avocat. Coût de l’investissement : 3,5 millions d’euros.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Vendeurs et commerçants se retrouvent pour leurs achats au Grand Marché de Toulouse, le Marché d’intérêt national de la ville, le deuxième plus grand de France après celui de Rungis. Le nombre des entreprises du Min a augmenté et cette ville dans la ville, qui nourrit plus d’un million de personnes par jour, alimente les marchés de plein vent de Toulouse, la Haute-Garonne et les départements limitrophes, autorisés à vendre leurs produits. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.