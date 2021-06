Toulouse. Au Meet, un festival pour faire à nouveau événement

Ils s’étaient réunis en novembre dernier, place du Capitole pour exprimer de façon spectaculaire leur colère face à une mise à l’arrêt qui n’en finissait pas. Sept mois plus tard, les entreprises toulousaines de l’événementiel se retrouvent au Meet, dans une atmosphère bien plus joyeuse. Avec le déconfinement progressif du pays, le secteur va pouvoir redémarrer. Et pour marquer le coup, les professionnels de soixante-trois structures réunis dans l’association Unis-Sons ont monté un nouvel événement, l’Essentiel Festival, qui aura lieu du 8 au 10 juillet au nouvel parc des expositions, « lieu symbolique de la filière événementielle », estime Patrice Vassal, le directeur de GL Events (gestionnaire du Meet) et vice-président d’Unis-Sons.

La première journée du festival débutera d’ailleurs par une table ronde réservée aux professionnels. Toutes les associations représentatives du secteur seront là pour « parler enfin d’autres choses que les aides, se projeter dans l’avenir », résume Pierre Garrigues, directeur de l’agence PGO et président de l’association Unis-sons.

Le Meet entre (enfin) en scène

En soirée, place à la musique pour le grand public. Un premier soir programmé avec le groupe NRJ avec des têtes d’affiche, qui devraient plaire à un public jeune (Amel Bent, Camélia Jordana, Vitaa, Kenji, Hatik, Eddy de Pretto, etc.). Le lendemain, place aux DJ avec Kungs, Bob Sinclar, Morgan Nagoya et Le Pedre. Le dernier soir, en partenariat avec Cherie FM, deux personnalités qui devraient réconcilier les générations : Clara Luciani et Patrick Bruel.

Jauge sanitaire oblige, 5000 places seulement seront vendues pour chaque soir. Le public sera masqué et assis. La place est à 15 euros, « un prix raisonnable qui permet à tout le monde de venir », juge Pierre Garrigues, directeur de l’agence PGO. Pour pouvoir assister aux concerts, il faudra présenter un pass sanitaire (attestation de vaccination, test PCR négatif de moins de 72 heures ou accepter de se soumettre sur place à un test antigénique). Pas de restauration prévue sur place à moins d’un assouplissement des règles sanitaires.

La Ville de Toulouse, la Région Occitanie et le Département soutiennent financièrement ce nouveau festival. Les collectivités locales accompagnent aussi des jeunes talents musicaux qui feront chaque soir la première partie des concerts. Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc a exprimé sa joie de voir l’événement se dérouler au Meet « qui a été privé d’inauguration publique à cause de la situation sanitaire ». Le maire en a profité pour citer deux grands événements qui vont animer le Meet en 2022 : « Le congrès sur les mobilités ITS et le congrès des Jeunes Dirigeants (CJD) ».

L’Essentiel espère lui occuper le nouveau palais des congrès en 2022 : « Nous avons l’ambition d’ancrer ce festival au Meet, de l’inscrire dans la durée. Ce n’est pas un "one shot", c’est le début d’une aventure », affirme Patrice Vassal.

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’Essentiel festival, organisé par l’association des professionnels de l’événementiel toulousain Unis-Sons, aura lieu au Meet du 8 au 10 juillet. Pierre Garrigues, directeur de l’agence PGO et président d’Unis-Sons, a dévoilé la programmation de cette première édition devant les élus et acteurs ayant soutenus le projet. Crédit : Valentine Chapuis-ToulÉco.