Michel Boussaton, nouveau président de N’Py

Président de N’Py depuis sa création en 2004, Michel Pélieu a cédé son siège au conseiller régional Michel Boussaton le 24 janvier dernier. Après l’entrée au capital de la Région Occitanie en juillet 2019, ce changement à la tête de N’Py est « une nouvelle étape dans le processus de transformation amorcé en 2018 ».

Pour rappel, la région Occitanie a voté le 7 février l’augmentation de sa participation au sein du regroupement N’Py qui prendra bientôt le nom de Compagnie des Pyrénées. La part de la collectivité au capital de la société d’économie mixte qui réunit les fonctions supports de huit stations des Pyrénées, atteint désormais 1,6 million d’euros soit 30%.

C’est dans ce contexte que Michel Boussaton prend la présidence de la société. Chirurgien orthopédiste et administrateur de clinique, ancien président régional de l’Ordre des Médecins, il a été élu conseiller régional Midi-Pyrénées en 2010 et Occitanie en 2015. Il est membre de la commission Montagne et Ruralité de la Région Occitanie.