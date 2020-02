Pyrénées. La région Occitanie investit et N’Py change de nom

La région Occitanie a voté vendredi 7 février l’augmentation de sa participation au sein du regroupement N’Py qui prendra bientôt le nom de Compagnie des Pyrénées. La part de la collectivité au capital de la société d’économie mixte qui réunit les fonctions supports de huit stations des Pyrénées, atteint désormais 1,6 million d’euros soit 30%.

Pour le Conseil régional et la Banque des territoires qui a investi la même somme, l’objectif est de permettre à la Compagnie des Pyrénées de « jouer le rôle d’investisseur et de garantie bancaire pour soutenir les projets locaux ». Et en priorité pour la réhabilitation de patrimoine bâti et la diversification des activités en faveur d’un tourisme quatre saisons « durable, raisonné et innovant », seul moyen pour faire face à un marché du ski en recul.

La Région a également annoncé la création d’une SAS de participation qu’elle va abonder aux côtés de la Banque des Territoires et de N’Py à hauteur de 27,19% (1,07 millions d’euros). Cette nouvelle structure aura vocation à investir dans les stations ayant revu leur modèle de gestion en Sem [1] locales d’exploitation. Une SAS foncière va également voir le jour. Elle interviendra dans les projets de rénovation et de création d’hébergements.